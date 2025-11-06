Dayro Moreno eligió equipo para el 2026: "tiene 3 propuestas del FPC"

Dayro Mauricio Moreno Galindo, el máximo goleador colombiano en la historia del fútbol con 375 goles, acaba el contrato que tiene con Once Caldas en este diciembre y ya empiezan a sonar rumores de su futuro.

El delantero de 40 años nacido en El Espinal, Tolima, demostró esta temporada estar a un gran nivel, jugador que ha sido pieza clave en la zona de ataque del equipo blanco de Manizales, recordando que en la Copa Sudamericana lidera la tabla de goleadores con 10 anotaciones, superando por buen margen a sus inmediatos perseguidores: Ismael Díaz de la Universidad Católica de Ecuador (6 goles) y Lucas Assadi de la Universidad de Chile (5).

Además, su gran rendimiento goleador le valió para ser considerado por el técnico Néstor Lorenzo y volver a ser convocado a la Selección Colombia para los últimos partidos de Eliminatorias al Mundial del 2026.

