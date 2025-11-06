Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 15:07
Dayro Moreno eligió equipo para el 2026: "tiene 3 propuestas del FPC"
El histórico goleador colombiano no tiene el retiro en sus próximos planes.
Dayro Mauricio Moreno Galindo, el máximo goleador colombiano en la historia del fútbol con 375 goles, acaba el contrato que tiene con Once Caldas en este diciembre y ya empiezan a sonar rumores de su futuro.
El delantero de 40 años nacido en El Espinal, Tolima, demostró esta temporada estar a un gran nivel, jugador que ha sido pieza clave en la zona de ataque del equipo blanco de Manizales, recordando que en la Copa Sudamericana lidera la tabla de goleadores con 10 anotaciones, superando por buen margen a sus inmediatos perseguidores: Ismael Díaz de la Universidad Católica de Ecuador (6 goles) y Lucas Assadi de la Universidad de Chile (5).
Además, su gran rendimiento goleador le valió para ser considerado por el técnico Néstor Lorenzo y volver a ser convocado a la Selección Colombia para los últimos partidos de Eliminatorias al Mundial del 2026.
Confirman el futuro de Dayro Moreno
De acuerdo con información del periodista Mauricio Trujillo de Win Sports, el experimentado delantero seguirá en el Once Caldas para el 2026, asegurando que habrá renovación en su contrato tras el aval de las directivas y el deseo del jugador por seguir en el equipo de sus amores.
Una información que deja a los clubes interesados en Dayro con las manos vacías, pues según contó el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, había tres equipos del fútbol colombiano que buscaban contar con sus servicios.
Dayro Moreno podría estar en la próxima convocatoria de Colombia
El goleador sabe que está en un buen momento y no deja a la borda la posibilidad de pelear un cupo en el Mundial del 2026, por eso, trabaja para estar en buen estado de forma, más aún cuando ya fue convocado por Néstor Lorenzo.
Incluso, hace algunos días revelaron que Dayro Moreno estaba tramitando su visa americana, una clara señal de que podría estar en el listado de jugadores que viajarán a Estados Unidos para los duelos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia.
Fuente
Antena 2