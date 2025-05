Confirman el nuevo equipo de Daniel Mantilla tras salir de Millonarios

Daniel Andrés Mantilla tiene encaminada su salida de Millonarios FC, pues el futbolista de 28 años no pudo acoplarse al cuadro Embajador en los once meses que lleva allí y por ende su contrato no será renovado. Ahora, se habla sobre el equipo que lo acogerá.

Distintas versiones indican que Daniel Mantilla será nuevo jugador de Unión Magdalena una vez se desvincule de Millonarios. Al parecer hay un fuerte interés del cuadro samario y el futbolista no tendría muchas ofertas sobre su mesa dado el bajo rendimiento mostrado recientemente.

Claro está que no hay nada acordado, pues el futbolista de 28 años tendría que reducir considerablemente su salario para firmar con el Unión Magdalena, puesto que el capital del cuadro costeño no es equiparable al del Albiazul.

La posibilidad de que Mantilla sea nuevo jugador de Unión Magdalena la comentó el periodista José Martín Ripoll, quien comentó que el futbolista "calienta" para firmar con este equipo, pero no dio más detalles.