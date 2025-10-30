Actualizado:
Confirman el posible nuevo equipo de Harold Santiago Mosquera
Santa Fe hará una oferta de renovación, pero hay otro club del FPC que ofrecería más dinero por el atacante.
El delantero Harold Santiago Mosquera -actualmente en Santa Fe- podría cambiar de equipo para la próxima temporada, pues Independiente Medellín habría iniciado contactos para ficharlo, según informó el programa Saque Largo de Win Sports en la noche del miércoles 29 de octubre.
Durante la emisión, los periodistas aseguraron que un club “Rojo y Poderoso” busca quedarse con los servicios del atacante, lo que deja claro que se trata del DIM, que ya estaría negociando y lanzaría una oferta formal en los próximos días.
Aparentemente, el cuadro antioqueño es el más interesado en contratar a Mosquera, quien ha sido una de las figuras de Independiente Santa Fe desde su llegada en julio de 2024, siendo clave en la consecución de la décima estrella cardenal.
Las otras ofertas que llegarían por Harold Santiago Mosquera
Por su parte, Santa Fe planea hacerle una oferta de renovación, aunque en el club saben que otros equipos, como Millonarios FC y otros del fútbol brasileño y mexicano, también siguen de cerca al jugador.
El contrato del vallecaucano con Santa Fe finaliza en diciembre de 2025, y aunque hay voluntad de ambas partes, el aspecto económico podría inclinar la balanza hacia otra institución con mayor poder adquisitivo.
Desde Medellín confían en que su propuesta logre seducir al atacante, aprovechando que el DIM busca reforzar su ataque para afrontar el próximo año tanto la Liga Betplay como el torneo internacional que afronte, pues como mínimo, estará en Copa Sudamericana.
El futuro de Mosquera podría definirse en las próximas semanas, y de concretarse su traspaso, sería un movimiento que reavivaría la rivalidad entre Santa Fe y Medellín, que ha hecho ruido en los últimos meses.
Estadísticas de Harold Santiago Mosquera
En cuanto a sus números con Santa Fe, Harold Santiago Mosquera suma 67 partidos, y tiene un saldo de trece goles y trece asistencias. Fue clave en el título de mitad de año justamente ante el DIM.
