Confirman el posible nuevo equipo de Harold Santiago Mosquera

El delantero Harold Santiago Mosquera -actualmente en Santa Fe- podría cambiar de equipo para la próxima temporada, pues Independiente Medellín habría iniciado contactos para ficharlo, según informó el programa Saque Largo de Win Sports en la noche del miércoles 29 de octubre.

Puede leer: Los siete equipos que ya están eliminados de la Liga Betplay 2025-II

Durante la emisión, los periodistas aseguraron que un club “Rojo y Poderoso” busca quedarse con los servicios del atacante, lo que deja claro que se trata del DIM, que ya estaría negociando y lanzaría una oferta formal en los próximos días.

Aparentemente, el cuadro antioqueño es el más interesado en contratar a Mosquera, quien ha sido una de las figuras de Independiente Santa Fe desde su llegada en julio de 2024, siendo clave en la consecución de la décima estrella cardenal.

Las otras ofertas que llegarían por Harold Santiago Mosquera

Por su parte, Santa Fe planea hacerle una oferta de renovación, aunque en el club saben que otros equipos, como Millonarios FC y otros del fútbol brasileño y mexicano, también siguen de cerca al jugador.