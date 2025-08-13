Confirman el reemplazo de Andrés Llinás en Millonarios: "el club le va a apostar"

Luego de la dolorosa lesión que sufrió el defensa Andrés Llinás en el partido que Millonarios empató 3-3 con el Deportivo Cali, empezaron a surgir algunas especulaciones sobre un posible reemplazo del ‘Kaiser’, que tuvo una fractura en el cuello del pie izquierdo, fue operado y será baja por aproximadamente cinco meses.

Pues bien, con esta sensible baja de Andrés Llinás en la zona defensiva, muchos hinchas del equipo ‘embajador’ estaban a la expectativa de saber si en la institución azul tenían planeado incorporar un nuevo zaguero central.

