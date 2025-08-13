Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 08:41
Confirman el reemplazo de Andrés Llinás en Millonarios: "el club le va a apostar"
El equipo 'embajador' tendrá la ausencia del zaguero bogotano por el resto del año.
Luego de la dolorosa lesión que sufrió el defensa Andrés Llinás en el partido que Millonarios empató 3-3 con el Deportivo Cali, empezaron a surgir algunas especulaciones sobre un posible reemplazo del ‘Kaiser’, que tuvo una fractura en el cuello del pie izquierdo, fue operado y será baja por aproximadamente cinco meses.
Pues bien, con esta sensible baja de Andrés Llinás en la zona defensiva, muchos hinchas del equipo ‘embajador’ estaban a la expectativa de saber si en la institución azul tenían planeado incorporar un nuevo zaguero central.
Millonarios acudirá a su cantera para reemplazar a Llinás
De acuerdo con información del periodista Guillermo Arango en el programa Planeta Fútbol de Antena 2, el conjunto azul de la capital del país “no tiene por ahora en mente contratar a ningún jugador adicional que reemplace a Andrés Llinás, el club el va a apostar al futbolista Álex Moreno Paz, quien viene de una lesión larga (casi un año sin jugar), pero ya viene entrenando con normalidad este semestre”, dijo el comunicador.
Así las cosas, el canterano de Millonarios nacido en Quibdó hace 23 años, quien tuvo sus primeros partidos en el primer equipo ‘albiazul’ bajo el mando de Alberto Gamero, empezará a entrar en las convocatorias y será una de las opciones del técnico David González en la zona defensiva central, la cual es conformada por Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas y Jorge Arias.
¡Los mejores deseos para nuestro defensor y canterano! 🥳🎂🎁🎉— Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 26, 2025
Enviamos un fuerte abrazo a Alex Moreno Paz en su día. 🙌💙⚽️🔥 ¡Feliz cumpleaños Alex! pic.twitter.com/fkNxgrGSUG
Helibelton Palacios también sería baja en Millonarios por algunos partidos
El lateral derecho de 32 años entrará en proceso de recuperación tras lo que parece ser una molestia muscular sufrida en el duelo ante Deportivo Cali, un diagnóstico que se espera sea oficial en las próximas horas por parte de Millonarios luego de que el jugador saliera cojeando del Estadio El Campín y fuera reemplazado del partido ante el cuadro ‘azucarero’.
Palacios sería baja para el duelo ante Tolima en la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-II, compromiso que Millonarios jugará en condición de visitante en la ciudad de Ibagué y que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto a partir de las 6:20 de la tarde.
Fuente
Antena 2