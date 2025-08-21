Millonarios definió su técnico ante Junior tras la salida de David González

Millonarios perdió 2-1 frente al Unión Magdalena y agravó su crisis, el equipo ‘embajador’ volvió a ceder puntos en la presente Liga BetPlay y sufrió su quinta derrota en seis partidos disputados, situación que provocó la salida del técnico David González.

Las directivas del conjunto ‘albiazul’ ya piensan en un nuevo entrenador, una tarea que deberán tomar con premura sabiendo que el próximo sábado Millonarios juega por la fecha 8 del campeonato frente al Junior de Barranquilla.

¿Quién será el DT de Millonarios para el próximo partido?

De acuerdo con información del periodista Guillermo Arango en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 y Win Sports, el equipo tiene en su radar al técnico Hernán Torres para reemplazar a González, un anuncio que se daría entre hoy y mañana si las negociaciones prosperan.

Sin embargo, el entrenador ibaguereño no asumiría el sábado el partido contra Junior por la cercanía de aquel compromiso, por eso, lo más probable es que Millonarios asigne de forma interina al auxiliar técnico que tuvo David González, el exjugador Carlos Giraldo, quien podría tomar las riendas a la espera de la llegada del nuevo entrenador.

El club azul también podría decantarse por el estratega del equipo Sub-20 de Millonarios, Omar Rodríguez, hombre de la casa y que podría asumir si Carlos Giraldo decide apartarse de esta tarea junto con David González, una situación que se espera se resuelva en las próximas horas.