Confirman el técnico de Nacional para el partido contra Unión Magdalena

En medio de la alta expectativa por saber quién será el nuevo entrenador de Atlético Nacional, teniendo en cuenta que múltiples reportes informan sobre la salida del técnico Javier Gandolfi, ha llegado un reporte del timonel que se hará cargo de la plantilla ‘verdolaga’.

Se trata del exfutbolista Diego Arias, quien actualmente entrena al equipo Sub-18 de Atlético Nacional y que fue designado por las directivas del equipo ‘verdolaga’ para el próximo partido, así lo confirmó el periodista de Win Sports Mauricio Agudelo, quien cubre información cercana del club antioqueño.

Lea también: ¿Por qué Nacional no ha hecho oficial la salida de Javier Gandolfi?