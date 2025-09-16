Actualizado:
Confirman el técnico de Nacional para el partido contra Unión Magdalena
El equipo 'verdolaga' estaría cerca de hacer oficial la salida de Javier Gandolfi.
En medio de la alta expectativa por saber quién será el nuevo entrenador de Atlético Nacional, teniendo en cuenta que múltiples reportes informan sobre la salida del técnico Javier Gandolfi, ha llegado un reporte del timonel que se hará cargo de la plantilla ‘verdolaga’.
Se trata del exfutbolista Diego Arias, quien actualmente entrena al equipo Sub-18 de Atlético Nacional y que fue designado por las directivas del equipo ‘verdolaga’ para el próximo partido, así lo confirmó el periodista de Win Sports Mauricio Agudelo, quien cubre información cercana del club antioqueño.
Nacional ya tiene DT para el partido contra Unión Magdalena
El próximo desafío del equipo verde de Antioquia será el domingo 21 de septiembre por la fecha 12 de la presente Liga BetPlay, duelo en Santa Marta frente al Unión Magdalena que tendrá a Diego Arias en el banquillo, esto, mientras se define el entrenador en propiedad que reemplazará a Gandolfi.
Así las cosas, Nacional jugará sin el cuerpo técnico de Javier Gandolfi para el duelo del próximo domingo, duelo importante para el conjunto verde en sus aspiraciones por asentarse en el grupo de los ocho primeros del campeonato, pues de momento se ubica en la séptima posición del torneo con 17 puntos.
🚨 A las 3:10 comienza la práctica de @nacionaloficial en Guarne bajo las órdenes de Diego Arias quien dirigirá en Santa Marta ( su equipo sub 20 enfrenta al Cali el sábado a las 10 am en el Atanasio)— Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) September 16, 2025
CT argentino hizo acto de presencia. Aún no les han dado la "carta de despido"
Los técnicos que han sido descartados para llegar a Nacional
Varios han sido los nombres que han salida a la luz luego de conocerse la salida de Javier Gandolfi, sin embargo, algunas de los entrenadores han sido descartados al preferir otras opciones u otro rumbo en sus carreras como directores técnicos.
El argentino Gustavo Quinteros declinó la oferta ante la propuesta de Independiente de Avellaneda, mientras que el español Miguel Ángel Ramírez (campeón con Independiente del Valle de la Copa Sudamericana en 2019) también habría dicho no a las directivas ‘verdolagas’.
