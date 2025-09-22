Actualizado:
Confirman el técnico que tendrá Nacional para el partido contra Millonarios
El clásico del fútbol colombiano se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot.
Atlético Nacional logró sacudirse de la mala racha de tres partidos sin obtener triunfos (dos por liga y uno por Copa BetPlay) y pudo vencer por 2-1 al Unión Magdalena en la ciudad de Santa Marta, una victoria que da respiro a las directivas luego de anunciar la salida del técnico Javier Gandolfi.
El equipo ‘verdolaga’ sabe que, pese a no tener un director técnico en propiedad, la tarea de sumar puntos sigue vigente pensando en clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y también en la Tabla de Reclasificación, la cual ofrece cupos a torneos internacionales el próximo año.
Confirman el técnico que tendrá Nacional para el clásico ante Millonarios
Con la expectativa en alto de saber quién será el nuevo entrenador de Atlético Nacional, los aficionados ‘verdolagas’ se alistan para lo que será el clásico por liga ante Millonarios, partido que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.
Pues bien, de acuerdo con información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, aunque las directivas logren encontrar el reemplazo de Gandolfi esta misma semana, la persona que estará en el banquillo de Nacional para el duelo ante el cuadro ‘embajador’ será Diego Arias, pues no consideran prudente que el nuevo DT debute en un partido de tan alto calibre y con tan poco tiempo de entrenamiento que tendría con el club.
Las opciones que suenan para llegar a Nacional
Varios han sido los nombres que han sido relacionados con el equipo verde de Antioquia, sin embargo, algunos se han descartado debido a términos contractuales en sus clubes actuales o interés por otras posibles ofertas que puedan llegar, como es el caso de Ricardo Gareca, Leonel Álvarez, Pablo Guede, Gustavo Quinteros y el español Miguel Ángel Ramírez.
Por otro lado, los que siguen siendo opción para ser entrenadores de Nacional son Alexis Henríquez, el mexicano Vicente Sánchez y quizás Luis Zubeldía, quien estaría esperando un llamado de Boca Juniors ante una posible salida de Miguel Ángel Russo.
