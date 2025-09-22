Confirman el técnico que tendrá Nacional para el partido contra Millonarios

Atlético Nacional logró sacudirse de la mala racha de tres partidos sin obtener triunfos (dos por liga y uno por Copa BetPlay) y pudo vencer por 2-1 al Unión Magdalena en la ciudad de Santa Marta, una victoria que da respiro a las directivas luego de anunciar la salida del técnico Javier Gandolfi.

El equipo ‘verdolaga’ sabe que, pese a no tener un director técnico en propiedad, la tarea de sumar puntos sigue vigente pensando en clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y también en la Tabla de Reclasificación, la cual ofrece cupos a torneos internacionales el próximo año.

