Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 21:55
Confirman la decisión que tomó Millonarios con Santiago Giordana
El delantero argentino no está en los planes de Hernán Torres para el próximo año.
Millonarios tomó la decisión de esperar algunos días antes de someter nuevamente a exámenes médicos al delantero argentino Santiago Giordana, quien presenta molestias en una de sus rodillas. La información fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez en las últimas horas.
Puede leer: Oficial: definido el primer equipo ascendido a la Liga Betplay 2026
El atacante, quien no ha podido cerrar la temporada con regularidad, preocupa al cuerpo técnico por la persistencia del dolor. Según lo informado, la zona afectada sigue inflamada, por lo que los especialistas del club prefirieron aplazar la nueva resonancia magnética.
El objetivo es evitar un diagnóstico impreciso que pueda alterar el tratamiento o las decisiones contractuales del jugador. Solo después de que baje la inflamación, Giordana será sometido a una nueva revisión médica que permitirá determinar la gravedad de la lesión.
De confirmarse una rotura de ligamentos, el argentino deberá iniciar un largo proceso de recuperación, que podría extenderse entre cinco y ocho meses, según la evolución del tratamiento.
Por ahora, el cuerpo médico del club mantiene al jugador bajo observación y trabaja en terapias antiinflamatorias para acelerar su recuperación inicial. Giordana se encuentra en Bogotá cumpliendo el plan de reposo ordenado por el equipo.
Estadísticas de Santiago Giordana en Millonarios
El delantero de 30 años suma nueve goles en 78 partidos con Millonarios desde su llegada en 2024, procedente de Garcilaso del Perú. Aunque su futuro era incierto, una lesión de gravedad obligaría al club a mantenerlo vinculado durante todo el proceso de recuperación.
Le puede interesar: Angustia en Nacional por la posible salida de Alfredo Morelos
De momento, la directiva azul no ha hecho un pronunciamiento oficial, pero se espera que una vez se repita la resonancia se conozcan los resultados y el tiempo estimado de incapacidad de Santiago Giordana.
Próximo partido de Millonarios
Ahora, Millonarios se alista para disputar la última fecha de la fase regular de Liga Betplay. Ya eliminado, se enfrentará a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia a puerta cerrada este miércoles 12 de noviembre.
Fuente
Antena 2