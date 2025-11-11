Confirman la decisión que tomó Millonarios con Santiago Giordana

Millonarios tomó la decisión de esperar algunos días antes de someter nuevamente a exámenes médicos al delantero argentino Santiago Giordana, quien presenta molestias en una de sus rodillas. La información fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez en las últimas horas.

El atacante, quien no ha podido cerrar la temporada con regularidad, preocupa al cuerpo técnico por la persistencia del dolor. Según lo informado, la zona afectada sigue inflamada, por lo que los especialistas del club prefirieron aplazar la nueva resonancia magnética.

El objetivo es evitar un diagnóstico impreciso que pueda alterar el tratamiento o las decisiones contractuales del jugador. Solo después de que baje la inflamación, Giordana será sometido a una nueva revisión médica que permitirá determinar la gravedad de la lesión.

De confirmarse una rotura de ligamentos, el argentino deberá iniciar un largo proceso de recuperación, que podría extenderse entre cinco y ocho meses, según la evolución del tratamiento.