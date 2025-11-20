Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 12:25
Confirman las que serían las primeras dos salidas de Millonarios
Millonarios sigue pensando en lo que será el 2026.
El equipo embajador sigue planeando lo que será su plantilla para el 2026, a los rumores de llegada ahora se le suman los de salida y ya habría dos jugadores a los que tanto las directivas como el cuerpo técnico les habrían dicho que no cuentan con ellos para el próximo semestre de la Liga BetPlay.
Dos laterales no seguirían
Según informó Mariano Olsen, los laterales Helibelton Palacios y Nicolás Giraldo son los dos primeros descartes de Millonarios que ahora tendrá que ir al mercado a buscar laterales, o al menos un lateral izquierdo si lo que pretende es darle oportunidad a los jóvenes en la banda derecha.
En el caso puntual del lateral derecho, el jugador tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año y se había mencionado que el equipo azul tenía la intención de hablar con Cruzeiro para extender el préstamo, pero según informó el periodista las intenciones cambiaron y ahora el jugador está "analizando opciones".
En el caso del lateral izquierdo, el jugador no ha logrado conseguir un rendimiento decente desde que llegó a Millonarios y desde la hinchada azul pedían su salida hace mucho tiempo, sin embargo, la salida no parece tan sencilla ya que el jugador tiene contrato vigente y no tiene mucho mercado.
No serían las únicas salidas del equipo
El equipo embajador realmente necesita renovar su plantilla, precisamente por eso se espera que además de varias llegadas se den también varias salidas, a las de los laterales se le sumarían las de Santiago Giordana, Bruno Sávio, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda.
Fuente
Antena 2