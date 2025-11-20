Confirman las que serían las primeras dos salidas de Millonarios

Dos laterales no seguirían

Según informó Mariano Olsen, los laterales Helibelton Palacios y Nicolás Giraldo son los dos primeros descartes de Millonarios que ahora tendrá que ir al mercado a buscar laterales, o al menos un lateral izquierdo si lo que pretende es darle oportunidad a los jóvenes en la banda derecha.

En el caso puntual del lateral derecho, el jugador tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año y se había mencionado que el equipo azul tenía la intención de hablar con Cruzeiro para extender el préstamo, pero según informó el periodista las intenciones cambiaron y ahora el jugador está "analizando opciones".

En el caso del lateral izquierdo, el jugador no ha logrado conseguir un rendimiento decente desde que llegó a Millonarios y desde la hinchada azul pedían su salida hace mucho tiempo, sin embargo, la salida no parece tan sencilla ya que el jugador tiene contrato vigente y no tiene mucho mercado.