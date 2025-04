Confirman salida inesperada en Junior y su remplazo sería un 'viejo conocido'

Actualmente en la tercera casilla de la Liga Betplay, Junior de Barranquilla aparece como uno de esos equipos que sorprenden con sus resultados, más allá de las formas. De hecho, los hinchas han manifestado que no están conformes con el estilo de juego, pero que los marcadores conseguidos recientemente respaldan al entrenador César Farías.

Ahora, se conoció sobre una salida inesperada en el Tiburón, que si bien no tiene que ver con un futbolista, llama la atención. Todo apunta a que Adidas dejará de ser la marca deportiva de Junior de Barranquilla, y se especula con su remplazo.

Cabe recordar que Adidas y Junior se desvinculan luego de cuatro años (2022 a 2025), y no hay luces de una renegociación para continuar ligados.

¿Cuál será la nueva marca de ropa de Junior de Barranquilla?

'El Bordillo', que cubre la actualidad del cuadro barranquillero, ha informado que el nuevo sponsor de Junior sería New Balance, que ya había vestido anteriormente al primer equipo. No obstante, estas son especulaciones y no hay nada oficial por parte del club.