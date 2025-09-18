Confirman tres polémicas decisiones de Dimayor para 2026

En la mañana e inicio de tarde de este jueves 18 de septiembre se efectuó en Bogotá una asamblea extraordinaria de Dimayor, en la que la intención era tratar la reducción de equipos, sistema de descenso y formato de la Liga Betplay para 2026. Ya se tomaron decisiones.

En 'La FM Más Fútbol' de este jueves se difundió que de momento no habrá modificaciones en la Liga Betplay de 2026, en ninguno de los ítems que inicialmente se iban a discutir. Se estima que hay polarización entre los clubes afiliados a Dimayor.

Liga Betplay: cantidad de equipos y formato para 2026

Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis López expusieron que no hubo votación para la reducción de equipos en la Liga Betplay, por lo que la primera división del fútbol colombiano continuará con 20 participantes, y no con 18.

Además, un grupo de equipos de la Liga Betplay propone que se continúe con el formato actual, con fase regular -incluyendo fecha de clásicos- y cuadrangulares, por lo que se declinaría hacer 'playoffs'.