Controvertido directivo de Águilas renunció en medio de la polémica por covid-19

El domingo fue un día histórico para el fútbol colombiano, pero en el aspecto negativo por cuenta del polémico partido que protagonizaron Águilas Doradas y Boyacá Chico en Rionegro donde el equipo local saltó a la cancha con solo 7 jugadores debido a un contagio masivo de coronavirus.

Todo empezó hace una semana cuando Rionegro Águilas avisó que tenía 14 jugadores contagiados de coronavirus y que no podía alinear una formación completa contra Chicó porque también sufría 7 lesionados con certificación de la ARL. Ante esa situación se les dio la posibilidad de usar jugadores sub 20, pero dijeron que no los tenían disponibles por la ausencia de Copa Nacional este año y optaron por saltar a la cancha con el mínimo permitido (7 jugadores).

Lea también: Durísimo castigo para árbitro que no concedió gol de Cristiano Ronaldo ante Serbia

Toda esta situación desgastante en Dimayor y en el propio club desencadenó la renuncia de José Fernando Salazar, máximo accionista de Rionegro Águilas que se ha visto envuelto en numerosas polémicas de los últimos años en el fútbol colombiano. Así lo confirmó la noche de este lunes en diálogo con ESPN cuando daba su opinión sobre el bochornoso episodio en el estadio Alberto Grisales.

Además, el directivo reconoció que sí hubo un error en todos los clubes de Dimayor al aprobar el año pasado que en caso de brotes cada club jugara como pudiera y enfatizó que hay muchas cosas que no se hacen bien entre los directivos del fútbol.

De interés: Duván Zapata y Luis Muriel se quedarían sin técnico en la final de Copa ante la Juventus

Por otro lado, Salazar expresó que todo el bochorno del domingo le sirvió al club para ser nombrado en numerosos medios locales e internacionales, viendo en esto una oportunidad para expandir su marca; algo no tan sencillo teniendo en cuenta que es uno de los equipos más pequeños del fútbol colombiano.