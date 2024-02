Contundente mensaje de Alfredo Arias por el mal momento de Medellín

Deportivo Independiente Medellín pasa por un mal momento en la Liga BetPlay después de caer en la jornada 8 en su visita a Alianza F.C. en Valledupar. Con esta derrota, el equipo 'poderoso' llegó a cuatro juegos perdidos, por lo que se ubica en la posición 18 con solo ocho unidades.

Tras el compromiso, al director técnico Alfredo Arias se le cuestionó con respecto a su continuidad al frente de la institución. El estratega uruguayo descartó que vaya a renunciar y dejó la decisión en manos de los directivos.

"Sería raro si no se hablara de mi continuidad ante los malos resultados. No depende de mi jamás. Nunca he renunciado a ninguna cosa en mi vida. No está conmigo, pero no es mi decisión. Mi decisión es entrenar, seguir adelante y darle las herramientas a mis jugadores en la semana para tratar de sacar lo mejor de ellos. No está en mi decidir la continuidad o no, lo que sí estoy es firme y más fuerte que nunca", dijo Arias.

Cómo salir del mal momento

Alfredo Arias también se refirió a lo que debe hacer él y el plantel de jugadores para salir del mal momento y obtener buenos resultados.

"La única manera es jugar mejor. Cuando un equipo repite patrones de irse en desventaja y recibir un segundo gol. Es difícil jugar bien. Es difícil jugar bien, debemos entrenar más, poner más actitud y no rindiéndonos. Soy entrenador y antes fui jugador, estoy acostumbrado a esta situación dolora de perder y al día salir adelante", agregó.

Próximo partido de Medellín

Deportivo Independiente Medellín intentará salir del mal momento este jueves 28 de febrero cuando reciba en el estadio Atanasio Girardot a Deportivo Pasto en compromiso de la novena jornada de la Liga BetPlay Dimayor.