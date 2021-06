Contundente respuesta de Amaranto Perea sobre su futuro tras caída de Junior

Junior de Barranquilla sumó un nuevo revés en la temporada tras quedar eliminado en las semifinales de la Liga Betplay a manos de Millonarios luego que le remontara la serie en el estadio El Campín de Bogotá. A esto se le sumo la eliminación en Copa Libertadores y nuevamente se discute el futuro del técnico Amaranto Perea.

Varias preguntas en la rueda de prensa fueron enfocadas hacia su continuidad y el joven DT se plantó para defender su trabajo y el de los jugadores: “No sé, si hay alguno que tiene duda de mi camino, es su problema. Es un mazazo para nosotros, es de estas eliminaciones que no ayudan a avanzar, pero hay que tener resiliencia pensando que el futuro puede ser mejor".

“La pregunta más frecuente es si me voy, no hablamos de Millonarios y sí de fracasos, que es lo más fácil. Pienso que todo es positivo, si fracasamos muchas veces es porque muchas veces estamos en finales. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío… Desgraciadamente, estas situaciones no nos ayudan al trabajo que venimos haciendo. Hoy terminamos la competencia y esta semana será importante para saber qué pasa”, agregó Perea.

Y después defendió al grupo de jugadores: “Nos ha faltado dar el paso al frente en momentos claves, estuvimos en posiciones favorables y no hemos podido competir de la manera que lo hemos hecho en otras ocasiones. Es un momento de tristeza, estamos golpeados, pero hay que analizar de forma minuciosa… Creo que este grupo merece continuidad, este equipo está acostumbrado a jugar finales, pero hoy no hemos competido como estamos acostumbrados. Felicitamos a Millonarios”.

Respecto al desarrollo del partido en Bogotá, Amaranto comentó: “Más que falta de intensidad es falta de concentración, a los 5 minutos vamos perdiendo y reajustamos. Tuvimos más miedos a la altura que a jugar, perdíamos la pelota sin oposición, con un hombre más no pudimos. Millonarios fue mejor en tres de los cuatro tiempos y creo que son justos finalistas”.

“Al final no sé si le damos valor a lo que es un fracaso. Cada uno interpreta la palabra como quiere, yo no lo creo. Si interpretamos que el objetivo de ser campeones, el 99% de los entrenadores vamos a fracasar. Hay que analizar más que resultados… El resultado no es lo único que podemos analizar. Hay momentos que el equipo ha ganado y no hemos jugado bien, y parece que se hubiera jugado muy bien. Hay que ser más profundos, pero cada cual que lo tome como quiera. Este equipo ha hecho cosas muy buenas”.