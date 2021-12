"Creo que me equivoqué": explicaciones de Osorio por los cambios y nueva derrota de América

Juan Carlos Osorio dio sus respectivas explicaciones por la derrota de América de Cali frente a Alianza Petrolera en la tercera fecha de los cuadrangulares.

Como suele pasar en estos casos, el entrenador escarlata asumió la culpa y explicó algunas razones por las cuales se dio el resultado frente a los petroleros como visitante.

“Creo que me equivoqué en la elección del once titular. Me equivoqué en la estrategia del partido y al final yo soy el único responsable de la derrota.

Creo que nuestras organizaciones defensivas y ofensivas intersectoriales no nos dieron ningún fruto. Creo que lo que buscábamos con la interiorización de los laterales y el descenso de Deiner de extremo tampoco nos dio resultado”, dijo.

Juan Carlos Osorio también tuvo tiempo para exaltar la labor que hizo Alianza Petrolera desde el punto de vista táctico. Los de Barrancabermeja llegaron a tres puntos e igualaron a los rojos en la tabla de posiciones.

“Al final el rival con lo justo hizo lo necesario para llevarse los tres puntos. Felicitarlos por ese gran partido que hicieron y nosotros a tratar de seguir mejorando nuestra idea de juego”.

También se refirió a los cambios que hizo en el segundo tiempo: “Las sustituciones fueron nominales, extremo por extremo, interior por interior. El objetivo nunca cambió en el segundo tiempo, siempre fue al frente a buscar el resultado”.