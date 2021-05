Cristian Arango y la postura de Millonarios por aplazamiento de la Liga Betplay

Millonarios es uno de los fuertes candidatos para clasificar a la final de la Liga Betplay luego de dejar en el camino a América de Cali y tener en su horizonte a Junior de Barranquilla. El equipo de Gamero ha alcanzado un alto punto de su rendimiento, pero se ve afectado por la suspensión parcial del campeonato a causa de la crisis social en Colombia.

Cristian Arango es una de las grandes figuras del equipo y habló sobre lo que esperan en el remate del torneo: “Ha sido bastante positivo todo lo que hemos hecho, hemos trabajado muy fuerte para llegar hasta donde hemos llegado, no hemos ganado, pero queremos quedar campeones y lucharemos al máximo. Tenemos 2 semanas para prepararnos muy bien, estamos bien, tranquilos y con la expectativa de hacer las cosas bien… En el balance de todo el año, me he sentido muy bien, con mucha confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros”.

Respecto al aplazamiento de los partidos, comentó en Win Sports: “Siempre le tomo el lado positivo a todo, Junior va a tener torneo internacional y va a tener viajes, es verdad que no vamos a competir este fin de semana, pero en los entrenamientos hay mucha competencia y mucha hambre”.

“Tenemos la posibilidad en esa semana de más de poder recuperar a un jugador tan importante como lo es Mackalister para nosotros, es un líder dentro y fuera de la cancha, es importante tenerlo al cien por cien”, agregó el ‘Chicho’ Arango.

Y cerró hablando de su deseo de llegar a la Selección Colombia: “Desde que pude tener el llamado al microciclo, mi ánimo está arriba con ganas de volver a vivir esa experiencia porque fue una de las más bonitas que tuve en mi carrera y lucharé para tener de nuevo una oportunidad de estas y poder ser una pieza importante para la selección”.