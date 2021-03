Cristian Higuita contó su verdad sobre el negocio fallido con América de Cali

América de Cali tuvo un inesperado impase este viernes cuando a pocas horas del cierre del mercado de fichajes se le cayó la contratación del mediocampista Cristian Higuita, con quien ya tenía casi todo listo para arribar en esta temporada como reemplazo de Felipe Jaramillo que partió al balompié chileno tras ser descartado por Juan Cruz Real.

Este viernes se mencionó que Higuita no llegó a un acuerdo con América por el tema salarial, por lo que recibió varias críticas teniendo en cuenta que llegaba como jugador libre tras su salida de junior por bajo rendimiento. No obstante, en diálogo con ‘Supercombo del Deporte’, el jugador dio su versión de lo sucedido tras superar los exámenes médicos.

“Hasta el día de ayer (viernes) estuvimos muy cerca y sobre las tres de la tarde hasta la hora de mirar una cláusula en el contrato, y aclaro esto porque la gente me está dando con todo… Decían que yo estaba pidiendo una millonada y no es así porque yo soy consciente del momento que estoy viviendo. Me tocó bajarme muchísimo el salario y yo no tuve problema porque América es un trampolín muy bueno para ir al fútbol internacional”, señaló en primera medida el jugador a través del ‘Supercombo’.

“Al final pusieron una cláusula con la que no estuve de acuerdo y preferimos no firmar. Agradecí a los directivos y todo terminó en muy buenos términos. El tema salarial ya estaba cuadrado, al principio me costó asimilar lo que me iba a ganar porque realmente no era mucho dinero; pero era consciente del presente mío y la diferencia de lo que ganaba entre Junior y América era muy grande, pero yo era consciente”, subrayó Higuita.

Y cerró apostillando: “pero el problema fue solo por una cláusula, porque el tema salarial ya estaba aceptado. Por ende, se cayó el negocio”.

Higuita, quien tuvo varios años en Orlando City de la MLS, sigue como jugador libre en el mercado y esperará el nuevo periodo de inscripciones en Dimayor para jugadores sin contrato; de lo contrario deberá resignarse con aguardar algunos meses u optar por clubes en el exterior.