Críticas a Hinestroza por no estar "preocupado ni apenado" tras la derrota de Junior con Once Caldas

Junior de Barranquilla sufrió un duro golpe en la Liga BetPlay al caer en condición de local 1-2 ante Once Caldas en partido de la fecha 6 que se disputó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Uno de los jugadores más criticados del conjunto 'rojiblanco' fue el volante Fredy Hinestroza, teniendo en cuenta que fue el autor de la infracción que terminó en un tiro penal a favor de Once Caldas. Adicionalmente, al mediocampista se le cuestionó por señalar en rueda de prensa que no terminó "preocupado ni apenado" por la derrota.

"Independiente de que Once Caldas estaba replegado, incluso Nacional y Santa Fe han hecho lo mismo, ninguno ha venido a apretarnos. Todos vienen a encerrarse. Hoy no nos entraron, no estoy preocupado. No estoy ni preocupado ni apenado porqué considero que entrego todo de mí. No le agacho la cara a nadie. Tuvimos opciones y no nos entraron. Once Caldas llegó dos veces y nos hizo dos goles", dijo.

Por otro lado, el mediocampista defendió el juego de Junior al explicar que tuvo ritmo e intensidad.

"Ser un equipo intenso sobre todo de local. Es diferente ser un equipo con pausa a que tenga ritmo con el balón. No nos acompañó el resultado pero todo el partido estuvimos encima".

Finalmente, Hinestroza reiteró que no sentía pena por la derrota, a pesar del masivo acompañamiento de la hinchada.

"Hoy yo estaba muy feliz porqué llenaron el estadio, queremos verlo así siempre. No es que se llene solo en un día especial. No estoy apenado con nadie, yo no me ahorro una gota de sudor con esta camisa".

Críticas a Fredy Hinestroza: