Cruz Real descartó indisciplina en Junior y aclaró la situación de Yesus Cabrera y Omar Albornoz

Junior de Barranquilla se prepara para recibir este jueves 28 de julio a Atlético Nacional en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el partido de ida de los cuartos de final en la Copa BetPlay.

Tras derrotar a Independiente Santa Fe en la cuarta fecha de la Liga BetPlay, la afición del conjunto 'rojiblanco' se preguntó por la situación de los volantes Yesus Segundo Cabrera y Omar Albornoz, quienes no han sido convocados desde la visita a Patriotas por la primera jornada.

Lea también: Jackson Martínez entrena con equipo de la Liga BetPlay ¿Vuelve al fútbol profesional?

Versiones desde Barranquilla aseguraron que la ausencia de los futbolistas en las convocatorias se trataría de un tema disciplinario, sin embargo, este martes 26 de julio, el director técnico Juan Cruz Real descartó dicha información y explicó que ha sido determinación de él.

"No sé a qué le llaman borrado. Los futbolistas son parte de una plantilla. Uno va tomando decisiones y va viendo la competencia interna, cómo están. El caso de Yesus (Cabrera) y Omar (Albornoz) están entrenando, entrenan bien, tienen que estar preparados para cuando les toque No hay ningún tema, nada especial, excepto las decisiones que tomamos deportivas. No hay ningún tema que quieran asociar".

Le puede interesar: Selección Colombia femenina: cuándo es la final de la Copa América y a qué hora

Lesión de Luis 'cariaco' González

El entrenador Juan Cruz Real confirmó que el volante venezolano Luis Daniel 'cariaco' González presentó una molestia muscular en la pierna derecha en el compromiso del pasado sábado contra Independiente Santa Fe.

Cruz Real descartó que el mediocampista se haya resentido de una lesión anterior en el quinto metatarsiano.

De esta manera, el futbolista estará ausente de la canchas entre 15 y 20 días.