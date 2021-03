Cruz Real dice que América jugó bien contra Medellín y que no lo den por muerto

América de Cali sufrió una dura derrota a manos de independiente Medellín en el marco de la fecha 14 de la Liga Betplay y complicó sus aspiraciones en el torneo colombiano. Las críticas vuelven a reposar mayoritariamente sobre Juan Cruz Real y el DT mostró poca autocrítica en la rueda de prensa.

“Esto es fútbol, creo que el equipo aplicó un plan del partido que teníamos y me parece que, si bien es verdad que tuvimos control de juego, es muy injusto el resultado. No estoy de acuerdo en que no se generó juego, nos faltó más profundidad para crear más opciones de gol. Tuvimos control, pero nos faltó profundidad", señaló en primera medida el DT.

"Los jugadores hicieron un buen partido, nos faltó desarrollar ser más profundos con el control que tuvimos, obviamente se hace más difícil cuando el rival se planta tan cerca de su propio arco. Una parte no la hicimos bien, pero creo que no haya sido un mal partido de los jugadores", explicó sobre el desarrollo del juego.

"Adrián Ramos para nosotros es muy importante y cuando él no está el equipo lo siente", agregó sobre la lesión del referente escarlata.

Y cerró dejando un mensaje de aliento para la recta final de la Liga Betplay: "Creo en mi equipo más que nunca, nos quedan 5 partidos y nos vamos a clasificar. No nos den por muertos, ya nos ha pasado esto antes".