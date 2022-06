Cruz Real habló del hermano de Luis Díaz y la posibilidad que tiene de jugar en Junior

Junior de Barranquilla iniciará este jueves 23 de junio los trabajos de pretemporada pensando en lo que será la actividad del segundo semestre.

Con la salida de Fabián Ángel confirmada y con las dudas con respecto a la continuidad del delantero Miguel Ángel Borja, el volante venezolano Luis 'cariaco' González y otros nombres más que podrían salir de la institución, el director técnico Juan Cruz Real habló de los planes que tiene junto a sus ayudantes.

En diálogo con El Heraldo, al estratega se le consultó sobre la posibilidad que tendría Jesús Manuel Díaz, hermano de Luis Fernando Díaz figura de Liverpool, de ser incluido en Junior para la próxima temporada.

"Lo he visto jugar, me parece que es un buen jugador con cosas interesantes. No quiero hablar de ningún jugador en particular porqué hay que hablarlo primero internamente, ver las posibilidad", dijo.

Jesús Manuel Díaz, de 18 años, debutó como profesional en el 2021 con la camiseta de Barranquilla F.C y desde entonces ha jugado 31 partidos y marcado un gol.

Díaz también ha sido convocado constantemente a la Selección Colombia sub 17 y sub 20.