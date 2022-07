Cruz Real le respondió a 'Cheche' Hernández y a Alexis García por sus comentarios sobre Junior

Juan Cruz Real, director técnico de Junior de Barranquilla, respondió en las últimas horas a José Eugenio 'Cheche' Hernández (técnico de Patriotas) y a Alexis García (técnico de La Equidad) por los comentarios que hicieron sobre su trabajo y la actualidad del equipo 'rojiblanco'.

En su momento, Hernández aseguró que Cruz Real no podía tener problemas para armar una nómina con las alternativas que tiene Junior. El comentario surgió luego de la victoria de Patriotas sobre el equipo barranquillero en la fecha 1 de la Liga BetPlay.

Por otro lado, García manifestó que si se juntan las ganancias de todos los suplentes de Junior con ese dinero le pueden pagar a todo el plantel de La Equidad. Lo dicho por Alexis fue posterior al empate de la fecha 3.

Ante estos comentarios, Cruz Real aseguró que él no habla del trabajo de sus colegas y de lo que hacen en sus respectivos equipos.

"Habló por mi, no me gusta hablar de los otros colegas y sus equipos. En el caso del profesor (Hernán Darío) Herrera fui claro con lo que pasó. En el caso de (José) Hernández no sé por qué dijo eso. Nunca le dije nada a él y tampoco opinaría nada de un colega. La ética se tiene que manejar bien".

Con respecto a Alexis García, el estratega de Junior recordó el frustrado paso que tuvo por Barranquilla, en donde no permaneció por más de seis meses ya que no clasificó a la fase final.

"En el caso del (Alexis) García. Creo que tiene razón, seguramente en Junior hay jugadores que se pagan más. Él lo vivió en el 2013. Estuvo menos de seis meses donde el equipo no clasificó al octogonal. El sabe lo difícil que es estar en un equipo grande y manejar una nómina importante".

Cuándo vuelve a jugar Junior

Junior de Barranquilla recibirá este sábado 23 de julio a Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay.