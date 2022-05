Cruz Real le respondió al 'arriero' Herrera: "Se equivocó, debe pedir disculpas"

Una polémica dejó el partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay que terminó empatado 1-1.

Los protagonistas en esta ocasión son los entrenadores Hernán Darío Herrera y Juan Cruz Real, ya que el estratega 'verdolaga' le hizo un fuerte reclamo al 'rojiblanco' en la rueda de prensa posterior al encuentro.

En su intervención, Herrera le pidió respeto a Cruz Real.

"Para el profesores Juan Cruz Real. Este que está acá es el entrenador de Nacional, yo me llamo Hernán Darío Herrera, soy colombiano y antioqueño de pura sepa. Entonces este tiene nombre, profesor Juan Cruz Real hay que respetar también", afirmó.

En su momento, el director técnico de Junior se mostró sorprendido por el reclamo ya que desconocía la razón de lo dicho por su colega. Este lunes 23 de mayo, Juan Cruz Real dio una nueva rueda de prensa en la que trató de aclarar la situación y además afirmó que el 'arriero' Herrera debería hacer una nueva intervención para aceptar que malinterpretó la situación y pedir disculpas.

"No le doy importancia al tema, pero me gustaría aclararlo. El otro día cuando terminó el partido y me hicieron la pregunta me sorprendí muchísimo porque no había tenido ningún inconveniente durante el partido, no soy de hablar con los colegas ni con los jugadores salvo que se haya iniciado desde la otra parte. Me sorprendió mucho cuando llegué a la conferencia de prensa y me preguntaron".

El entrenador 'rojiblanco' aceptó que la situación le quedó en su cabeza, por lo que decidió buscar el contexto para explicar.

"Como me quedó en la cabeza me tomé el tiempo de ver lo que dijo el profesor. Inició hablando de mi. Mandé a preguntar a uno de mis colaborados cuál era la molestia y por qué dijo eso. Quiero aclarar porqué no me gusta cuando me quieren dejar mal parado con algo que no corresponde", afirmó.

En medio de sus declaraciones, Juan Cruz Real compartió un video de la rueda de prensa previa al partido en donde destacó el estilo de juego de Nacional y los cambios que ha tenido desde que llegó Hernán Darío Herrera

"Qué es lo que dije mal. Dije el entrenador del otro equipo. No le falté el respeto a nadie. Como lo hago siempre cuando hablo de un colega. Hablo bien del equipo, de lo que hace. Me parece que el profesor Herrera se equivocó en la interpretación, no le falto el respecto a nadie. Debe hacer otra rueda de prensa diciendo que mal interpretó. Sería bueno que hiciera una rueda de prensa diciendo que mal interpretó y pidiendo disculpas y no ensuciar y dejarme mal parado. Le pifió feo", indicó.