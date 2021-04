Cruz Real responde si dirigirá la Libertadores así no clasifique a los ocho de la liga

Las críticas hacia Juan Cruz Real no paran y el futuro del entrenador en el América de Cali sigue siendo la noticia en la capital vallecaucana. Al respecto, el técnico habló en charla con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 y se refirió al momento del equipo, los señalamientos que ha recibido y su futuro deportivo si no clasifica el próximo fin de semana a las finales de la liga colombiana con ‘Los Diablos Rojos’.

Precisamente con esa pregunta el periodista Carlos Antonio Vélez abrió la charla; al respecto, Cruz Real respondió: "Claro que sí, y nos merecemos dirigirla porque la clasificación la consiguió este cuerpo técnico”, dijo el timonel que agregó su explicación y recordó el trabajo que ha realizado en la escuadra roja de Cali.

"La dirigencia, más precisamente Tulio Gómez, tuvo la valentía para llevarme al club en un momento donde yo no tenía una espalda importante. Gracias a Dios quedamos a mano porque en conjunto de los jugadores pudimos ganar el título. Nosotros al salir campeón logramos la clasificación y creo que este cuerpo técnico se lo merece. Estoy convencido que vamos a clasificar, no veo por qué no vayamos a jugar la Libertadores", puntualizó el argentino.