Cruz Real rompió el silencio: detalles de cómo le ‘calentaron el oído’ a Tulio Gómez

La salida de Juan Cruz Real ha sido una de las noticias más importantes en el fútbol colombiano durante esta semana. La no continuidad del entrenador en el América generó un sin número de comentarios porque todavía el equipo le quedaba jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay contra Millonarios en una serie que pierde por 2-1; además sigue vivo en la Copa Libertadores.

Sin embargo, el club tomó la determinación de finalizar el ciclo del entrenador argentino. Por eso en charla con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, en la sección ‘Palabras Mayores’, el timonel se destapó y contó sus descargos tras una salida polémica.

Puede ver: Bajas y novedades del América de Cali para el duelo frente a Millonarios

La primera pregunta fue si sintió que hubo algún tipo de ‘cajón’ por parte de un entrenador colega para querer su puesto y Cruz Real aseguró que no piensa eso, pero cree que otras personas hablaron mucho con Tulio Gómez para que tomara la decisión.

"No, yo no voy a entrar a hilar tan fino porque a veces no necesariamente tiene que ser un colega, puede ser gente que propicia esos escenarios para colegas; pero no quiero cae en eso. Yo siempre he sido muy sincero. Cuando hablo de códigos tiene que ver con el respeto a la profesión y no hablar de algo si no tengo pruebas, esa es la realidad. Nosotros trabajamos para una institución que nos paga y no pensamos en otro tipo de negocio, y eso en el mundo del fútbol a veces molesta", dijo el argentino al referirse también a que nunca aceptó promover jugadores por dinero de terceros.