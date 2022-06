Junior de Barranquilla vive un difícil momento después de quedar eliminado en la Copa Conmebol Sudamericana al ser goleado por Unión de Santa Fe y luego de sufrir su primera derrota en los cuadrangulares semifinales.

En la noche del martes 31 de mayo, el equipo 'rojiblanco' cayó 0-2 en condición de visita ante Atlético Bucaramanga en encuentro de la segunda fecha del grupo A.

Al término del compromiso, el director técnico Juan Cruz Real se defendió de las críticas al asegurar que el funcionamiento de Junior "no es malo".

Lea también: Nuevo partido de Junior sin ganar y los memes no perdonaron a los tiburones

"Creo que tanto en el partido contra Nacional y en este contra Bucaramanga el equipo mereció más. Felicitamos a Bucaramanga por ganar. Me paree que nos está costando mucho terminar las jugadas, fallamos en el último pase y en el remate final. El rival no llegó tantas veces y nos penalizan. Mis jugadores entregaron todo por tener el mejor resultado posible, pero no se dio, esto es fútbol. El funcionamiento del equipo no es malo. Nos está costando ser eficaces con todo lo que elaboramos y el rival nos llega poco y nos lástima", afirmó.

Cruz Real aseguró recordó que hace unas semanas, hasta antes del partido contra Unión de Santa Fe por la Copa Sudamericana, muchos elogiaron el rendimiento de Junior, pero al mismo tiempo reveló la gran falla de sus dirigidos.

Le puede interesar: Golpe 'letal' para el tiburón: Junior cayó en Bucaramanga y se aleja de la final

"Hasta antes del partido contra Unión muchos elogiaban el funcionamiento el equipo. Íbamos primeros en la Copa Sudamericana. Perdimos el primero que nos dolió mucho y después esperábamos ganar, pero no se dio. Me parece que en el partido como contra Nacional y en el primer tiempo de Unión nos faltó eficacia. No me parece que el funcionamiento sea malo. Nos duele perder, trabajamos para hacer las cosas bien. Antes del partido contra unión éramos unos fenómenos. Los jugadores se entregan, pero también nos equivocamos", explicó.

Tras estas nueva derrota, Junior quedó en el último lugar del grupo A en los cuadrangulares de la Liga BetPlay con un punto. En la próxima fecha recibirá a Millonarios.