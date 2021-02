Cruz Real se quejó por la actuación del VAR en el clásico ante Nacional

América de Cali logró sacar un empate 2-2 ante Atlético Nacional en juego por la Liga Betplay. El conjunto 'Escarlata' sufrió por momentos en el compromiso, pero consiguió la igualdad al final en los últimos minutos.

Precisamente sobre el balance del encuentro, Juan Cruz Real habló en rueda de prensa. "El empate fue merecido, fue un partido parejo. Rescato la personalidad de mis jugadores para no esconderse nunca. El equipo viene en tono ascendente y compitiendo de esta forma, pronto vamos a sumar de a tres", declaró.

Respecto a la actuación del VAR en el desarrollo del compromiso, Cruz Real fue muy crítico y dio su opinión: "El VAR es una excelente herramienta, pero no entiendo cómo puede haber un codazo claro dentro del área a Torres y hay amarilla. Una agresión cuando la pelota no está en juego", afirmó.

"El otro día con Santa Fe hubo un penalti y no lo sancionaron. Es hora de que utilicemos bien el VAR, me parece a mí. Lo digo con respeto, pero también lo tengo que decir, porque van dos partidos que no nos cobran cosas que son claras", agregó.

Si es importante o no el punto en el Atanasio contra Nacional, el estratega argentino finalizó con un análisis por el calendario y resultados hasta ahora.

"Vamos a ver al final si de a punto en punto nos rinde o no nos rinde. No arrancamos de la mejor manera las primeras tres fechas, ya vamos a empezar a sumar de a tres y tenemos dos partidos menos. Vamos bien", concluyó.

América de Cali está en la posición 11 del campeonato hasta ahora con 7 puntos en seis partidos jugados y una diferencia de gol de cero tantos.