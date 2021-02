Cruz Real y su verdad sobre la posible salida de Duván Vergara al Sao Paulo de Brasil

Duván Vergara es uno de los jugadores que más se ha destacado en el América de Cali durante los últimos años. El extremo es brillante en ataque, se asocia muy bien y cuenta con una gran dosis goleadora que hace del cuadro rojo un equipo potente.

Por supuesto, ya no demoraba en llamar la atención Vergara por sus grandes presentaciones y, al parecer, despertó el interés del gigante sudamericano del Sao Paulo de Brasil, escuadra que es dirigida por Hernán Crespo y que busca mejorar su zona ofensiva.

Sobre esta posibilidad, se habla de que Vergara y Sao Paulo ya hablaron de condiciones económicas; sin embargo, América todavía no conoce la oferta del cuadro paulista por el colombiano.

Juan Cruz Real, técnico de ‘Los Diablos Rojos’, habló con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 sobre el futuro deportivo de Duván Vergara y qué tan cierta es la oferta desde Brasil. El timonel fue sincero y aseguró que por su lado no conoce nada todavía; no obstante, remarcó que espera tener al jugador en el inicio de la Copa Libertadores.

"Hasta el momento nadie me ha manifestado nada. Esto de Duván [Vergara] viene desde el año pasado. Me gustaría que fueran cosas concretas [las ofertas]. Hasta el momento nadie me ha dicho nada", afirmó.

Hay que resaltar que desde hace un año se han conocido pretendientes que preguntan por Vergara, pero ninguno de ellos ha ofertado lo que pide el América para vender al extremo. Este detalle es importante porque el elenco ‘Escarlata’ busca mejor para ambas partes.