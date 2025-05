Cuadrangulares de Liga BetPlay: así se jugará la primera fecha

Este domingo acabó la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-I dejando vibrantes resultados y algunos lapidarios en donde habrá que tomar medidas correspondientes tras un Alianza 6-1 Santa Fe que impacta fuertemente a los dirigidos por Jorge Bava pensando en lo que se viene en las fases definitivas.

Después de una jornada más que atractiva, América y Millonarios, que triunfaron ante Medellín y Boyacá Chicó clasificaron como primero y segundo respectivamente, asegurando el punto invisible y la cabeza de grupo A y B.

El sorteo fue posterior a la culminación de la fecha conociendo la suerte de Junior, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Santa Fe, Once Caldas y Medellín que lograron sellar sus respectivas clasificaciones para la siguiente instancia. La lucha por el título se define en junio y se verán encuentros más que infartantes.

América, como cabeza del grupo A deberá enfrentar a Junior, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín, mientras que Millonarios deberá medirse con Santa Fe, Atlético Nacional y Once Caldas como los rivales en cada zona.

DEFINIDA LA PRIMERA JORNADA DE LOS CUADRANGULARES

Afortunadamente, el calendario de los cuadrangulares será ideal para que no toque a los clubes que siguen en competencias internacionales como a América, Once Caldas y Atlético Nacional. No interrumpirá lo que resta en Copa Sudamericana ni en la Libertadores, siendo este un punto más que favorable para estos clubes.

Aunque todavía no han definido los respectivos horarios de los partidos de los cuadrangulares, la primera jornada se disputará el fin de semana siguiente entre el sábado 31 de mayo y 1 de junio. Para la jornada inicial se repetirá el encuentro entre Medellín y América, ese mismo que definió la fecha 20 de la Liga BetPlay, pero esta vez en el Atanasio Girardot.

Por su parte, en el Grupo B, se vivirá el primero de dos clásicos bogotanos. Independiente Santa Fe será local ante Millonarios, mientras que Atlético Nacional protagonizará el duelo entre campeones del continente ante Once Caldas en el Atanasio.

Así las cosas, esta será la programación a la espera de definir los horarios y fechas concretas de la primera jornada de los cuadrangulares semifinales:

Junior vs Deportes Tolima (Estadio Metropolitano Roberto Meléndez)

Medellín vs América de Cali (Estadio Atanasio Girardot)

Atlético Nacional vs Once Caldas (Estadio Atanasio Girardot)

Santa Fe vs Millonarios (Estadio Nemesio Camacho El Campín)

CALENDARIO DE LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES

Aunque tampoco hay horarios ni fechas definitivas, los partidos, tanto del Grupo A como del B, iniciarán entre el sábado 31 de mayo y 1 de junio, e irán hasta finales de dicho mes disputándose entre fin de semana y entresemana para acelerar la competencia.

Inicialmente, se conocerá al campeón del primer semestre el 28 de junio, teniendo en cuenta que los cuadrangulares iniciarán el último día del mes de mayo y el primero de junio.