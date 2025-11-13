Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 21:34
Cuadrangulares Liga Betplay 2025-II: ¿Cuáles equipos tienen 'ventaja deportiva'?
Este jueves 13 de noviembre se confirmaron los últimos clasificados a cuadrangulares semifinales.
Independiente Medellín y Deportes Tolima se convirtieron este jueves 13 de noviembre en los dos equipos que tendrán ‘ventaja deportiva’ en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II, luego de cerrar la fase regular como primero y segundo de la tabla, respectivamente.
Liga Betplay: ¿Qué es la ventaja deportiva?
La ‘ventaja deportiva’, anteriormente conocida como ‘punto invisible’, permite que, en caso de empate en puntos dentro de los cuadrangulares, Medellín y Tolima ganen la posición sin importar la diferencia de gol. Este beneficio puede resultar determinante en una instancia tan corta y disputada.
El DIM aseguró su privilegio tras vencer 3-0 a América en el Atanasio Girardot, alcanzando 40 puntos y una diferencia de +18. Por su parte, Tolima superó 2-0 a Águilas Doradas y llegó a 38 unidades, consolidándose como el segundo mejor equipo del semestre.
El sorteo que definirá los grupos A y B se llevó a cabo este mismo jueves en las instalaciones de Win Sports, donde se conocieron los rivales con los que deberán competir Medellín y Tolima para buscar la gran final del certamen.
Aunque aún falta la confirmación oficial por parte de Dimayor, se prevé que los cuadrangulares inicien el miércoles 19 de noviembre, fecha tentativa establecida por el calendario del segundo semestre.
Las últimas dos jornadas dejaron emociones fuertes: Santa Fe logró meterse séptimo y América clasificó por diferencia de gol. En contraste, Bucaramanga sufrió una inesperada caída ante Pasto en la fecha 20 y dejó escapar la posibilidad de ser cabeza de grupo.
Millonarios y Deportivo Cali terminaron como los dos grandes ausentes entre los ocho clasificados, mientras que Fortaleza, Santa Fe y América completaron la lista de semifinalistas junto a Bucaramanga, Junior y Nacional.
Con Medellín encabezando el Grupo A y Tolima en el Grupo B, los cuadrangulares prometen un cierre vibrante, con el condimento adicional de la ventaja deportiva, un factor que podría inclinar la balanza en la recta final rumbo al título.
