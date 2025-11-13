Cuadrangulares Liga Betplay 2025-II: ¿Cuáles equipos tienen 'ventaja deportiva'?

Independiente Medellín y Deportes Tolima se convirtieron este jueves 13 de noviembre en los dos equipos que tendrán ‘ventaja deportiva’ en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II, luego de cerrar la fase regular como primero y segundo de la tabla, respectivamente.

Liga Betplay: ¿Qué es la ventaja deportiva?

La ‘ventaja deportiva’, anteriormente conocida como ‘punto invisible’, permite que, en caso de empate en puntos dentro de los cuadrangulares, Medellín y Tolima ganen la posición sin importar la diferencia de gol. Este beneficio puede resultar determinante en una instancia tan corta y disputada.

El DIM aseguró su privilegio tras vencer 3-0 a América en el Atanasio Girardot, alcanzando 40 puntos y una diferencia de +18. Por su parte, Tolima superó 2-0 a Águilas Doradas y llegó a 38 unidades, consolidándose como el segundo mejor equipo del semestre.

El sorteo que definirá los grupos A y B se llevó a cabo este mismo jueves en las instalaciones de Win Sports, donde se conocieron los rivales con los que deberán competir Medellín y Tolima para buscar la gran final del certamen.