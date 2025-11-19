Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 20:41
Cuadrangulares Liga Betplay: tabla de posiciones del grupo B - fecha 1
Deportes Tolima ya está sacando provecho de la 'ventaja deportiva'.
El grupo B de los cuadrangulares de la Liga Betplay comenzó con dos partidos intensos que dejaron a Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga como primeros líderes, ambos con tres puntos tras la primera fecha. Sin embargo, la tabla ya muestra un punto clave: la ventaja deportiva que posee el equipo ibaguereño.
La jornada inició el martes 18 de noviembre en el estadio Metropolitano de Techo, donde Fortaleza recibió a Tolima. El equipo dirigido por Lucas González se llevó la victoria 1-0 gracias a un gol de Adrián Parra al minuto 32 del primer tiempo.
El compromiso tuvo que ser interrumpido por la lluvia en el segundo tiempo, pero tras la reanudación Tolima mantuvo la diferencia y aseguró un triunfo valioso como visitante. Con esos tres puntos, los Pijaos ya empezaban a sacar provecho de su posición en la fase regular.
Tolima terminó segundo en el todos contra todos, lo que le otorgó la conocida ventaja deportiva -antes llamada 'punto invisible'-. Esto significa que, en caso de empate al final del cuadrangular, el equipo de Ibagué avanzaría a la final.
Ya el miércoles 19, el otro duelo del grupo tuvo lugar en el estadio Américo Montanini, donde Atlético Bucaramanga venció 1-0 a Independiente Santa Fe. El gol llegó temprano, a los 16 minutos, por medio del atacante argentino Luciano Pons.
El conjunto santandereano hizo respetar su casa y sumó tres puntos importantes para iniciar el cuadrangular con fuerza. Santa Fe, por su parte, no reaccionó y desde ya compromete sus opciones de clasificar.
Con estos resultados, Tolima y Bucaramanga comparten el liderato del grupo B con tres puntos cada uno. No obstante, el cuadro de Ibagué ocupa la primera casilla por su ventaja deportiva.
Liga Betplay 2025-II: posiciones del grupo B de cuadrangulares tras la fecha 1
1. Deportes Tolima, 3 puntos*
2. Atlético Bucaramanga, 3
3. Fortaleza CEIF, 0
4. Independiente Santa Fe, 0
*Tolima gana la posición por la 'ventaja deportiva'
