Cuadrangulares Liga Betplay: tabla de posiciones del grupo B - fecha 1

El grupo B de los cuadrangulares de la Liga Betplay comenzó con dos partidos intensos que dejaron a Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga como primeros líderes, ambos con tres puntos tras la primera fecha. Sin embargo, la tabla ya muestra un punto clave: la ventaja deportiva que posee el equipo ibaguereño.

Puede leer: [Video] terrible falta sobre Harold Santiago en Bucaramanga - Santa Fe

La jornada inició el martes 18 de noviembre en el estadio Metropolitano de Techo, donde Fortaleza recibió a Tolima. El equipo dirigido por Lucas González se llevó la victoria 1-0 gracias a un gol de Adrián Parra al minuto 32 del primer tiempo.

El compromiso tuvo que ser interrumpido por la lluvia en el segundo tiempo, pero tras la reanudación Tolima mantuvo la diferencia y aseguró un triunfo valioso como visitante. Con esos tres puntos, los Pijaos ya empezaban a sacar provecho de su posición en la fase regular.

Tolima terminó segundo en el todos contra todos, lo que le otorgó la conocida ventaja deportiva -antes llamada 'punto invisible'-. Esto significa que, en caso de empate al final del cuadrangular, el equipo de Ibagué avanzaría a la final.