Cuando Daniel Ruiz estuvo a punto de firmar por el Cali y la razón por la que se arrepintió

Daniel está allá desde mediados de 2016 hasta enero de 2018. Me gustaría aclarar ahí un tema porque también me he escuchado distintas versiones: que el Cali no lo quería o que hubo problemas de dinero, en fin; deportivamente a él le va muy bien el Cali, lo quería e íbamos a firmar un convenio deportivo, el contrato”, dijo Serrano.

“¿Qué pasó?”, se preguntó el empresario del jugador: “Diría que algunos impases, llamémoslos administrativos y de staff, algunas personas que trabajan en la cantera del club. Detalles que ahora no no vienen al caso. El tema es que Daniel no se sintió muy, muy cómodo y él mismo tomó la decisión de no continuar con el club. Entonces eso fue lo que pasó en el Deportivo Cali. De todas maneras, totalmente agradecidos con el club, empezando por el profesor Garizábalo, que fue quien nos abrió las puertas”.