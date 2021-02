¿Cuándo debutará Jeison Lucumí en el América de Cali?

América de Cali intenta fortalecer su plantilla para pelear por todo en este semestre. El objetivo principal del equipo es conseguir superar la fase de grupos de la Copa Libertadores. La intención es intentar hacerlo posible con un grupo de futbolistas que siguen la idea del cuerpo técnico.

Mire acá: Santa Fe y América ya tienen rivales para la Copa Libertadores femenina

Precisamente, en los últimos días se dio a conocer la llegada del jugador Jeison Lucumí al equipo, luego de haber pasado por el fútbol de España, etc. El extremo arriba con grandes expectativas para destacarse y hacer brillar al club del que dice que es hincha.

No obstante, no ha podido debutar todavía en el club y ya hay varios comentarios en contra de su fichaje. Las críticas de la hinchada no esperaron. Sin embargo, el técnico Juan Cruz Real, en charla con 'Planeta Fútbol' de Antena 2, habló sobre el futbolista y dejó claro que viene con flato de fútbol, pero no posee problema físico alguno, por ende la intención es que trabaje fuerte para jugar lo más pronto.

Según Cruz Real, Lucumí cuenta con la experiencia y el talento que necesita el equipo en ese sector del campo. El estratega argentino le da el aval al futbolista y se ve esperanzado en lo que puede realizar.

"El caso de Vergara y de Ramos son bajas muy importantes para nosotros. En el caso de Lucumí, él llega con unos días de para y estamos tratando de que se ponga bien; esperamos que en una semana a 10 días se ponga a punto", aseguró el timonel.

Puede ver: ¿Maradona pudo ser técnico de América? Tulio Gómez contó la historia

Lucumí no contaba con los minutos necesarios en el Elche de España. Allí solo pudo jugar dos partidos en la liga y tres en la Copa del Rey, además tuvo un saldo negativo en cuanto a goles, ya que no hizo ningún tanto.