Dimayor confirmó cuándo inicia la Liga Betplay 2025-2

Cabe recordar que los equipos que quedaron eliminados en cuadrangulares contarán con una semana y media más de vacaciones previo al segundo semestre; y ni hablar de los que no avanzaron a las semifinales, pues quedaron libres hace un mes.

Partidos de la primera fecha de Liga Betplay 2025-2

Deportivo Pereira vs Independiente Santa Fe

Medellín vs Alianza FC

Millonarios vs Unión Magdalena

Once Caldas vs Atlético Nacional

Llaneros vs América

Deportivo Cali vs Junior

Deportivo Pasto vs Deportes Tolima

Bucaramanga vs Boyacá Chicó

La Equidad vs Águilas Doradas

Envigado FC vs Fortaleza

Todo indica que los partidos de Santa Fe y Medellín serán programados el domingo 13 de julio. Los juegos más llamativos serán Once Caldas vs Atlético Nacional y Deportivo Cali vs Junior. En unos días se confirmará la programación oficial.

Cabe recordar que uno de los objetivos de Dimayor bajo la presidencia de Carlos Mario Zuluaga es no aplazar partidos y evitar cruces de fechas de Liga con Eliminatorias, por ende serán más rigurosos con el cumplimiento del calendario.

El mismo fin de semana de inicio de Liga Betplay, comenzará el Torneo Betplay.