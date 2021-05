¿Cuándo se definirá lo de Osorio? Lo que dijo el presidente del América

El presente del América de Cali es incierto en cuanto al técnico. El equipo vallecaucano perdió la oportunidad de retener su bicampeonato en la presente temporada luego de caer ante Millonarios en los cuartos de final de la Liga Betplay y ahora tendrá que recomponer su camino en la Copa Libertadores, más allá que en las dos presentaciones cayó ante Cerro Porteño y Atlético Mineiro.

No obstante, en los últimos días se ha rumorado que el estratega risaraldense Juan Carlos Osorio llegaría al banquillo técnico del cuadro ‘escarlata’. El presidente Mauricio Romero indicó, en el programa Primer Toque de Win Sports como van las negociaciones para encontrar el nuevo entrenador.

Le puede interesar: América de Cali ya habría definido quién dirigirá el partido ante La Guaira

“El nombre de Juan Carlos Osorio se filtró, pero en esto del fútbol no hay nada concreto hasta que no esté firmado, él está entre las posibilidades, su perfil es ideal para las necesidades de América. Ojalá podamos concretar lo antes posible”, indicó Mauricio Romero.

Asimismo, Romero indicó que por el momento no hay técnico confirmado, pero dejó claro que “si necesitamos contar con Jerson, podremos disponer de él, pero esta semana debemos definir al entrenador. No ha sido una negociación fácil con las opciones que tenemos, esperamos solucionarlo lo antes posible por el bien del equipo”.

Vea también: ¿En qué va la llegada de Juan Carlos Osorio al América de Cali?

Por otra parte, dejó claro que por el momento no habrá fichajes, debido a que “el libro de pases está cerrado, no estamos en temporada de refuerzos. No hemos tenido reunión con el técnico que va a estar, debemos terminar la primera fase de Copa Libertadores para que el nuevo entrenador venga y mire ese tema”.

Mauricio Romero indicó, en medio de la entrevista, que con el saliente técnico Juan Cruz Real el cuadro americano “tuvo una inconsistencia en su rendimiento, clasificamos entre los 8, pero no se dio una regularidad. Perdimos los últimos 3 partidos y era difícil sostener, pensamos que era el momento oportuno para hacer el cambio”.