¿Cuándo se jugarán las fechas 19 y 20 de la Liga Betplay tras aplazamiento de Dimayor?

La fase de "todos contra todos" de la Liga BetPlay está a punto de llegar a su fin, pero justo en las últimas tres jornadas de la competencia todo se complicó por temas organizacionales, justamente en uno de los encuentros de la fecha 18 en la que no se pudo concretar estadio.

Los protagonistas de este problema fueron Boyacá Chicó y América de Cali, ya que las directivas del cuadro boyacense habían dicho que el partido por la fecha 18 que estaba programado para este 30 de octubre se tendría que jugar fuera de Tunja por problemas de logística con el Estadio La Independencia. Ante esto, la primera opción fue Bogotá, ciudad que el cuadro ajedrezado tiene como sede alterna, pero el préstamo también se cayó, por lo que la Dimayor habría tomado la decisión de aplazarlo y, posteriormente, la jornada 19 y 20.

Carlos Mario Zuluaga y Dimayor confirmaron cambio de fecha en la Liga BetPlay

Se complicó el cierre de la Liga BetPlay de clausura por temas de logística que afectaron el desarrollo de la fecha 18, la cual para evitar ventajas deportivas se determinó que se debía aplazar las últimas dos jornadas.

Problemas de logística no permitieron que el Estadio La Independencia de la ciudad de Tunja abriera sus puertas para que se disputara el partido entre Chicó y América. El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, habría tomado la decisión de de que este duelo se jugaría en la primera semana de noviembre, el jueves 6, y luego, entre el 7, 8 y 9, se volverá a poner el día el calendario deportivo con la fecha 19.