Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 22:13
¿Cuándo vuelve Frasica a jugar con Santa Fe? Revelaron la fecha y el rival
El delantero de 32 años sufrió una lesión muscular en el cuadriceps derecho.
Independiente Santa Fe inició su camino en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay con una derrota 1-0 frente al Atlético Bucaramanga, partido disputado en condición de visitante para el conjunto ‘cardenal’ que no pudo vulnerar la defensa del cuadro ‘Leopardo’ pese a contar todo el segundo tiempo con superioridad numérica tras la expulsión de Gustavo Charrupí.
Al igual que en el semestre pasado cuando fue campeón, el conjunto rojo de la capital del país vuelve a iniciar los cuadrangulares con una derrota, la anterior frente a Millonarios en El Campín, por eso, la ilusión en los hinchas sigue intacta y buscarán el triunfo en la segunda fecha, donde enfrentarán a Fortaleza el sábado 22 de noviembre.
Lea también: Jorge Bava repetiría la dosis de Santa Fe en Paraguay; a punto de hacer historia
En otras noticias: Bucaramanga venció a Santa Fe con 10 hombres
Santa Fe anhela el regreso de Omar Fernández Frasica
El equipo dirigido por el técnico Francisco ‘Pacho’ López (quien asume el cargo de forma interina), se ha visto ausente de ideas en zona ofensiva y con dificlutades para hilvanar jugadas de peligro sobre el arco contrario, por eso, los hinchas del ‘León’ no ven la hora del regreso de Omar Fernández Frasica, una pieza clave en el equipo que ayudó en gran medida al título obtenido el semestre pasado.
Pues bien, de acuerdo con información del periodista Carlos Alemán de Win Sports, el delantero que fue diagnosticado el pasado 19 de octubre con una lesión muscular en el cuadriceps derecho, no estará disponible sino hasta la fecha 4 de los cuadrangulares, cuando enfrenten en Ibagué al Deportes Tolima el sábado 29 de noviembre.
Otro delantero se lesionó en Santa Fe
El partido ante Bucaramanga no solo dejó derrota para el equipo ‘cardenal’, pues el delantero Ángelo Rodríguez tuvo que ser sustituido tras sufrir lo que al parecer será un esguince en una de sus rodillas, jugador que salió caminando con dificultad del Estadio Americo Montanini, ayudado por Hugo Rodallega en su desplazamiento.
Se prevé que el jugador de 36 años no pueda recuperarse de su lesión rápidamente y sería baja para el resto de los cuadrangulares, aumentando así la lista de futbolistas en el departamento médico de Santa Fe, donde recordemos están en proceso de recuperación David Ramírez Pisciotti y Alexis Zapata.
Fuente
Antena 2