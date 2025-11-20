¿Cuándo vuelve Frasica a jugar con Santa Fe? Revelaron la fecha y el rival

Independiente Santa Fe inició su camino en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay con una derrota 1-0 frente al Atlético Bucaramanga, partido disputado en condición de visitante para el conjunto ‘cardenal’ que no pudo vulnerar la defensa del cuadro ‘Leopardo’ pese a contar todo el segundo tiempo con superioridad numérica tras la expulsión de Gustavo Charrupí.

Al igual que en el semestre pasado cuando fue campeón, el conjunto rojo de la capital del país vuelve a iniciar los cuadrangulares con una derrota, la anterior frente a Millonarios en El Campín, por eso, la ilusión en los hinchas sigue intacta y buscarán el triunfo en la segunda fecha, donde enfrentarán a Fortaleza el sábado 22 de noviembre.

