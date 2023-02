¿Cuántos puntos tiene que hacer Deportivo Cali para no peligrar en el descenso?

Apenas ha jugado un partido, pero comenzaron las cuentas por los lados del Deportivo Cali, pensando con el hriesgo de estar en zona de descenso si los resultados no llegan de la forma esperada. Los dirigidos por Jorge Luis Pinto solo lograron empatar ante Once Caldas, otro rival directo en la lucha por la permanencia el fin de semana pasado.

Por ello, el periodista Francisco Vélez, durante el programa En La Jugada de RCN Radio, calculó los puntos que necesita la escuadra azucarera para no coquetear con la idea de perder su lugar en la Liga Betplay de 2024.

“Cali está obligado en este torneo, mínimo, a hacer 27 o 28 puntos, ¿por qué? Porque si no las cuentas no le van a dar. Y tiene un problema: cuatro o cinco opciones de gol y volvió el mal de no definir. Tiene mucho trabajo por delantero, el profesor Pinto”, dijo.

Vélez, del mismo modo, comentó que le preocupa la poca producción del Deportivo Cali, como local, algo que se ha convertido en un dolor de cabeza en el último año. “A mí no me inquieta tanto el funcionado, porque el profe le ha sacado cosas buenas; estoy preocupado porque de local dejaste en el limbo dos puntos... tabla de descenso... ante un rival directo de... tabla de descenso. De local hay que sumar lo que más se pueda”.

Deportivo Cali visitará en la próxima fecha a Atlético Nacional. Posteriormente, enfrentará a Barranquilla en la ida de la primera ronda de la Copa Betplay.