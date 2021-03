Cuatro empates seguidos del Cali y Alfredo Arias salió con varias ‘perlas’

“Partido que no se puede ganar, no se debe perder", dijo Alfredo Arias luego del empate del Deportivo Cali ante Once Caldas en la undécima fecha de la Liga Betplay. El uruguayo dio su explicación de lo que pasó en Manizales y de lo que viene sucediendo con el cuadro ‘azucarero’ en las últimas jornadas del FPC.

El club verdiblanco sumó su cuatro partidos consiguiendo empate frente a un rival que ha tenido problemas para escalar en la tabla de posiciones. “Yo valoro siempre lo que tenemos y no lo que pudimos tener. Vi un partido muy parejo, de mucha lucha, de muchos duelos y mis jugadores estuvieron a la altura de las circunstancias", dijo Arias, independiente que al equipo le faltó chispa en ataque.

“Once Caldas es un equipo que juega bien al fútbol, lo ha hecho bien en la Liga, pero los resultados no lo acompañan. El partido para ellos era de vida o muerte, cada pelota la jugaron como una final. Esto es fútbol, tuvimos un rival difícil, lo fuimos llevando de a poco, pero partido que no se puede ganar, no se puede perder. Me gustaría ganar todos los partidos. Siempre salimos a eso, pero no es fácil, el fútbol se hace tan parejo”, argumentó el entrenador uruguayo luego del 0-0.

El estratega también se escudó en el poco tiempo de trabajo que tuvo durante la semana. “No pudimos hacer dos entrenamientos para planificar el sistema, el rival nos controló y tendré que ver nuevamente el partido. Vi un juego parejo, con luchas y duelos, mis jugadores hicieron un partido acorde a las circunstancias”.