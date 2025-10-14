Actualizado:
Cuatro futbolistas saldrían de Atlético Nacional para 2026
El Verde, mientras busca entrenador, también le apunta a conformar una plantilla competitiva para la próxima temporada.
Atlético Nacional está pasando por un momento crucial en cuanto a su proyección para la próxima temporada, y el tema pasa más allá del director técnico -que sigue sin estar definido-, pues también se analizan altas y bajas.
En ese orden de ideas, se viene hablando sobre la alta probabilidad de que cuatro futbolistas salgan de Nacional para el próximo semestre. De hecho, ya hay un listado con los jugadores que no serían renovados por distintos motivos.
Los jugadores que saldrían de Nacional para el próximo año
Los cuatro jugadores que probablemente no sigan en Atlético Nacional para 2026 son: Camilo Cándido, Billy Arce, Joan Castro y Dairon Asprilla. Con tres de ellos no habrá renovación y con el restante se buscará la rescisión de su contrato.
El uruguayo Camilo Cándido, de 30 años, llegó a Nacional cedido desde Cruz Azul, y su préstamo finaliza en diciembre, por lo que volverá a la Máquina Cementera. Si bien en el Verde se han planteado retenerlo, la única chance es ejercer la opción de compra.
El ecuatoriano Billy Arce, quien está próximo a cumplir un año en Nacional, parece no estar a gusto debido a que no es titular habitual, y habría un acuerdo entre las dos partes para no renovar su contrato. El futbolista empezaría a analizar ofertas.
Joan Castro, de 28 años, suma dos años en Atlético Nacional a préstamo desde La Equidad, pero esta vez no se forzaría la renovación y el jugador tendría que volver al club dueño de sus derechos deportivos. Seguramente habrá ofertas de otros clubes por sus servicios.
El delantero Dairon Asprilla tiene contrato con Atlético Nacional hasta junio de 2026, pero realmente no hay interés para continuar, y más bien la institución le haría una oferta para rescindir en diciembre próximo.
Recientemente el contrato de Harlen 'Chipi Chipi' Castillo -el cual estaba próximo a expirar- fue renovado, por lo que el golero seguirá en Atlético Nacional durante 2026.
