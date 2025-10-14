Cuatro futbolistas saldrían de Atlético Nacional para 2026

Atlético Nacional está pasando por un momento crucial en cuanto a su proyección para la próxima temporada, y el tema pasa más allá del director técnico -que sigue sin estar definido-, pues también se analizan altas y bajas.

En ese orden de ideas, se viene hablando sobre la alta probabilidad de que cuatro futbolistas salgan de Nacional para el próximo semestre. De hecho, ya hay un listado con los jugadores que no serían renovados por distintos motivos.

Los jugadores que saldrían de Nacional para el próximo año

Los cuatro jugadores que probablemente no sigan en Atlético Nacional para 2026 son: Camilo Cándido, Billy Arce, Joan Castro y Dairon Asprilla. Con tres de ellos no habrá renovación y con el restante se buscará la rescisión de su contrato.

El uruguayo Camilo Cándido, de 30 años, llegó a Nacional cedido desde Cruz Azul, y su préstamo finaliza en diciembre, por lo que volverá a la Máquina Cementera. Si bien en el Verde se han planteado retenerlo, la única chance es ejercer la opción de compra.