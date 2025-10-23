Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 14:10
Cuatro grandes del FPC se interesan en delantero revelación del 2025
Los equipos más importantes de la Liga BetPlay piensan en refuerzos para el próximo año.
A pesar de que la Liga BetPlay-II de 2025 está en pleno desarrollo, los equipos más importantes del Fútbol Profesional Colombiano están planificando lo que será la temporada 2026, por lo que ya iniciaron la búsqueda de refuerzos.
En las últimas horas, el periodista Alexis Rodríguez dio a conocer que Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Deportivo Independiente Medellín están interesados en el mismo jugador.
Se trata del atacante Yoshan Valois, quien se ha estacado en la temporada 2025 con la camiseta de Deportivo Pasto.
Valois ha disputado 15 partidos, todos como titular, en la Liga BetPlay-II de 2025 en los que ha anotado ocho goles.
¿Quién es Yoshan Valois?
Yoshan Valois es un delantero de 21 años nacido el 4 de octubre de 2004 en Itsmina, Chocó.
Valois cumplió con su proceso de formación en Envigado F.C. y posteriormente debutó como profesional Internacional de Palmira en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.
El atacante chocoano registra experiencia internacional al haber sido parte del Zamora F.C. de la Primera División del fútbol venezolano en el primer semestre de 2025.
¿Cuál es el valor de Yoshan Valois?
Según el portal internacional Transfermarkt, el atacante Yoshan Valois está valorado en 600 mil euros.
Además, sus derechos deportivos pertenecen a Deportivo Pasto, por lo que los clubes interesados deberán negociar con el conjunto nariñense.
Fuente
Antena 2