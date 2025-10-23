Cuatro grandes del FPC se interesan en delantero revelación del 2025

A pesar de que la Liga BetPlay-II de 2025 está en pleno desarrollo, los equipos más importantes del Fútbol Profesional Colombiano están planificando lo que será la temporada 2026, por lo que ya iniciaron la búsqueda de refuerzos.

En las últimas horas, el periodista Alexis Rodríguez dio a conocer que Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Deportivo Independiente Medellín están interesados en el mismo jugador.

Se trata del atacante Yoshan Valois, quien se ha estacado en la temporada 2025 con la camiseta de Deportivo Pasto.

Valois ha disputado 15 partidos, todos como titular, en la Liga BetPlay-II de 2025 en los que ha anotado ocho goles.