Cuentas de Millonarios y Santa Fe para clasificar a cuadrangulares

El Estadio El Campín fue el escenario deportivo encargado de abrirle las puertas a un nuevo clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, un importante partido en el que sí o sí tenía que haber un ganador para apretar más la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

El compromiso se mostró bastante parejo con el pasar de los minutos y, aunque hubo un hecho que favoreció a Santa Fe tras la expulsión de Dewar Victoria al minuto 65, Millonarios fue el que se terminó llevando los tres puntos de la victoria, lo que dejó de la siguiente manera las cuentas para que ambas escuadras puedan clasificar.

Le puede interesar: Liga Betplay: así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Millonarios

Esto necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares

Tras la victoria auspiciando en condición de visitante ante Santa Fe en el marco de la fecha 17, el cuadro 'embajador' logró escalar posiciones en la tabla, aunque no las suficientes para finalmente ingresar dentro de los 8 mejores equipos que estarán presentes en los cuadrangulares.

A millos le quedan tres partidos aún, nueve puntos en disputa que le ayudarían a alcanzar el "número mágico" que es 30, tal como en la mayoría de ediciones. Por el momento suma 21, por lo que tendría que ganar sus últimos tres encuentros de manera consecutiva o por lo menos dos y esperar a que se den una clase de resultados a favor de ellos con los equipos que están más arriba.