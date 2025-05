Cuentas de Once Caldas y Pasto para clasificar a cuadrangulares

Las cuentas de Once Caldas para clasificar a cuadrangulares

Once Caldas, que oficiará como local frente a Deportivo Cali, necesita ganar para asegurarse en cuadrangulares sin depender de resultados. Si empata, debe esperar que Pasto no gane. Si pierde, tendrá que hacer fuerza para que el cuadro nariñense también lo haga o que iguale -en este último caso, el Blanco Blanco tendría que perder por no más de dos goles para no ceder la posición por diferencia de goles-.

¿Qué necesita Pasto para clasificar a cuadrangulares de la Liga Betplay?

Deportivo Pasto será visitante ante Atlético Bucaramanga, y las cuentas para clasificar son las siguientes: ganar y que Once Caldas no le gane al Cali en Manizales. En caso de empatar, los nariñenses tendrán que esperar que los Blancos pierdan por tres goles o más. Si pierden, no tendrán opción alguna de clasificar.

Le puede interesar: Porto va con todo por Richard Ríos: así sería el acuerdo con Palmeiras

Cabe recordar que estos partidos, al igual que los que definen a los acreedores del 'punto invisible' se jugarán el domingo 25 de mayo a partir de las 4:00 de la tarde. Los juegos que no tienen trascendencia en la parte alta de la tabla serán el sábado 24.