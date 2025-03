'Polilla' reaparece con cortante mensaje tras su sanción: "la situación se me salió de las manos"

Jorge Da Silva dio sus primeras declaraciones con respecto a la sanción que recibió en el compromiso que se vio en el marco de la fecha 8, en donde se enfrentaron América de Cali y Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot en un partido que terminó a favor del 'verde paisa' con una solitaria anotación de Alfredo Morelos y con la respectiva expulsión de 'polilla'.

El estratega uruguayo de 63 años finalizó el partido siendo amonestado con la tarjeta roja luego de haber ingresado al terreno de juego y discrepar varias de las decisiones arbitrales que se habían tomado en el transcurso del compromiso. Días después recibió la respectiva sanción económica y disciplinaria por parte de la Dimayor, a la cual se refirió el jueves 13 de marzo.

'Polilla' finalmente habló de lo que ocurrió con la terna arbitral en medio del compromiso entre Nacional y América y que le terminó costando la expulsión al estratega uruguayo. El uruguayo dio a conocer su punto de vista y reconoció que su manera de protestar no fue la mejor y asumió la equivocación que cometió, costándole la respectiva sanción de tres partidos y una millonaria multa económica.

"En cuanto a la sanción la verdad que no puedo decir nada, es real y se vio en las imágenes que yo le protesto en forma aireada al árbitro. Ya pasó, lógicamente no fue bueno lo que me sucedió y pido disculpas principalmente a mis jugadores ya que por un par de partidos no voy a poder estar con ellos, pero la situación se me salió de las manos. No quiero decir nada más, debo asumir mi error.