Dan pistas de quién será el nuevo técnico de Once Caldas
Todo apunta a que Hernán Darío Herrera saldrá del equipo al término de este semestre.
El futuro de Hernán Darío 'el Arriero' Herrera en el banquillo del Once Caldas parece estar llegando a su fin. De acuerdo con versiones que circulan entre periodistas cercanos al club, el entrenador solo continuaría si logra conquistar un título este semestre, condición que la dirigencia considera clave para renovar su contrato.
Herrera, quien asumió el cargo el 23 de octubre de 2023, ha sido respaldado por la hinchada en varios momentos, pero los resultados irregulares de este segundo semestre de 2025 habrían debilitado su posición dentro de la institución manizaleña.
¿Quién será el nuevo técnico de Once Caldas si se va Hernán Darío Herrera?
La posibilidad de un cambio en la dirección técnica ya se analiza internamente, y los rumores apuntan a que el reemplazo sería un “viejo conocido”, es decir, alguien que ya pasó por el club y que mantiene buena relación con la actual dirigencia.
Entre los nombres que más suenan está el de Juan Carlos Osorio, quien se encuentra libre tras su salida de los Xolos de Tijuana hace algunos meses. Su regreso sería visto como una apuesta por la experiencia y el conocimiento del entorno del equipo.
Las cifras del Arriero en Once Caldas
Desde su llegada en 2023, Hernán Darío Herrera ha dirigido 114 partidos con el Once Caldas, de los cuales ganó 51, empató 25 y perdió 38. Esto le deja un rendimiento cercano al 53%, una cifra aceptable, aunque insuficiente para las expectativas del club blanco.
A pesar de estos números, los dirigentes consideran que el equipo no ha dado el salto competitivo necesario para pelear los primeros lugares ni consolidarse como protagonista en los torneos nacionales.
Por ahora, Herrera sigue concentrado en cerrar de la mejor manera el semestre, mientras en los pasillos del Palogrande ya se empieza a hablar de un cambio que podría marcar el inicio de una nueva etapa en el conjunto manizaleño.
