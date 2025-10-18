Dan pistas de quién será el nuevo técnico de Once Caldas

El futuro de Hernán Darío 'el Arriero' Herrera en el banquillo del Once Caldas parece estar llegando a su fin. De acuerdo con versiones que circulan entre periodistas cercanos al club, el entrenador solo continuaría si logra conquistar un título este semestre, condición que la dirigencia considera clave para renovar su contrato.

Herrera, quien asumió el cargo el 23 de octubre de 2023, ha sido respaldado por la hinchada en varios momentos, pero los resultados irregulares de este segundo semestre de 2025 habrían debilitado su posición dentro de la institución manizaleña.

¿Quién será el nuevo técnico de Once Caldas si se va Hernán Darío Herrera?

La posibilidad de un cambio en la dirección técnica ya se analiza internamente, y los rumores apuntan a que el reemplazo sería un “viejo conocido”, es decir, alguien que ya pasó por el club y que mantiene buena relación con la actual dirigencia.

Entre los nombres que más suenan está el de Juan Carlos Osorio, quien se encuentra libre tras su salida de los Xolos de Tijuana hace algunos meses. Su regreso sería visto como una apuesta por la experiencia y el conocimiento del entorno del equipo.