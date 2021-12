Daniel Cataño ante interés de Millonarios: "Siempre he sido muy claro con mis representantes"

Deportes Tolima está concentrado en lo que será el posible pase a la final de la Liga Betplay. Uno de los pilares de este objetivo ha sido Daniel Cataño, quien se ha convertido en pieza clave de Hernán Torres. Por tal razón, algunos equipos han puesto sus ojos sobre él.

Uno de los clubes es Millonarios que también luchará este jueves por ganarle al América de Cali, pero deberá esperar que los ‘Pijaos’ pierdan ante Alianza; eso sí, los ‘embajadores’ tendrán que golear a los ‘escarlatas’.

Le puede interesar: Plan B de Millonarios si Fernando Uribe finalmente se va al Junior

La escuadra de Alberto Gamero ya piensa en lo que será el 2022, y es por esto que tiene en mente lo que serán el tema de refuerzos, donde Cataño suena como opción, pero el mismo jugador en medios nacionales ha manifestado no conocer nada al respecto: “No sé nada, siempre he sido muy claro con mis representantes, con quienes tenemos una buena relación y de muchos años, les digo que no me gusta saber nada hasta el momento que se tenga algo claro y algo establecido, igual tengo un contrato acá por año y medio, sabemos que el próximo año viene una Copa Libertadores”.

Asimismo, envió un mensaje a los dueños del ‘pijao’, pues “como todo jugador yo quiero mejorar en lo salarial, pero como siempre lo he dicho, quedar siempre en gratitud con el Senador (Gabriel Camargo), el Senador me dio la mano en un momento complejo de mi carrera”.

Vea también: Millonarios: lo que ganaría por clasificar a la Copa Libertadores 2022

Finalmente, Cataño ya piensa en lo que podrá ser la final ante Deportivo Cali: “Ahorita estamos pensando en Alianza y en la final con el Cali, eso estamos visualizando", fue lo que dijo el mediocampista a Caracol.

El partido de los tolimenses ante los petroleros será este jueves en el Manuel Murillo Toro a partir de las 7:45 pm.