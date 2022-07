Daniel Cataño reveló sus objetivos en Millonarios: "Quiero títulos"

El volante creativo de 30 años Daniel Cataño fue confirmado en las últimas horas como nuevo jugador de Millonarios, club que llegó a un acuerdo para ceder a Deportes Tolima a Eduardo Sosa a cambio del mediocampista antioqueño.

Tras su llegada a Bogotá, Cataño dejó claro cuál será su objetivo con el conjunto 'embajad0r' y a mismo tiempo describió las falencias que ha tenido para concretar anotaciones.

"Quiero en Millonarios ganar títulos y ayudar a que el equipo los consiga. Creo que le ha faltado esa pizca de contundencia y suerte para llegar a la final. Ojalá podamos conseguirlo y que se dé", explicó en diálogo con Planeta Fútbol de Antena 2.

Lea también: Millonarios confirmó su tercer refuerzo para la Liga BetPlay

El volante destacó el estilo de juego de su nuevo club al asegurar que ha seguido cada uno de sus partidos.

"He seguido mucho a Millonarios. Me gusta su forma de jugar. En los últimos partidos me parece que sigue llegando claro a gol. Hay que tener paciencia porqué el arco se va abrir".

Cuándo se habló de su salida de Tolima

Daniel Cataño explicó que después de perder contra Flamengo en la Copa Libertadores se empezó a hablar de su posible salida de Deportes Tolima.

"Después de la final en Liga BetPlay y de la eliminación de la Copa Libertadores decidimos tomar un nuevo aire. Hablamos con los directivos y el profe y se habló con Millonarios para llegar a un acuerdo".

Le puede interesar: ¿Cuáles serían los dos nuevos fichajes que estaría cerca de anunciar Millonarios?

Relación con Hernán Torres

"Todo terminó excelente, solo tengo palabras de agradecimiento. En tres años crecí y aprendí. Disputé cinco finales en un equipo que siempre fue competitivo".

Cuándo debutaría

Daniel Cataño aclaró que no sabe cuándo podrá debutar teniendo en cuenta la expulsión que sufrió en la final de vuelta de la Liga BetPlay del primer semestre. Sin embargo, aclaró que no se ha detenido en sus entrenamientos, por lo que está disponible para el cuerpo técnico"