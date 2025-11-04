Daniel Cataño volvería a la Liga BetPlay y no para jugar en Millonarios; hay contactos

El comentarista deportivo, Carlos Antonio Vélez, habló en su programa 'Palabras Mayores' de Antena 2 sobre la actualidad del Deportivo Cali, allí, destacó que uno de los jugadores que el técnico Alberto Gamero quiere para el 2026 es el volante Daniel Cataño, quien lo dirigió en su paso por el banquillo de Millonarios.

"Gamero va a traer a ocho o nueve jugadores y ya está tocando la puerta para traer a Daniel Cataño al Deportivo Cali, jugador que está en Bolivia y que Millonarios soltó en junio de este 2025, ojalá se le dé porque Cali necesita reforzar su plantilla", dijo CAV.

