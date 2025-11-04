Actualizado:
Daniel Cataño volvería a la Liga BetPlay y no para jugar en Millonarios; hay contactos
El volante antioqueño juega actualmente en el Bolívar.
El comentarista deportivo, Carlos Antonio Vélez, habló en su programa 'Palabras Mayores' de Antena 2 sobre la actualidad del Deportivo Cali, allí, destacó que uno de los jugadores que el técnico Alberto Gamero quiere para el 2026 es el volante Daniel Cataño, quien lo dirigió en su paso por el banquillo de Millonarios.
"Gamero va a traer a ocho o nueve jugadores y ya está tocando la puerta para traer a Daniel Cataño al Deportivo Cali, jugador que está en Bolivia y que Millonarios soltó en junio de este 2025, ojalá se le dé porque Cali necesita reforzar su plantilla", dijo CAV.
Deportivo Cali va por el fichaje de Daniel Cataño
El equipo ‘azucarero’, que ha quedado eliminado de la presente Liga BetPlay con varias fechas de anticipación, ya piensa en lo que será la nómina del 2026, por eso, el técnico Alberto Gamero analiza posibles incorporaciones y la dirección deportiva del club ya trabaja en esos pedidos, uno de ellos un volante bien conocido en Millonarios.
Daniel Cataño se fue del fútbol colombiano en el anterior mercado de fichajes y ahora defiende la camiseta del Bolívar de Bolivia, dejando un vació grande en Millonarios que en este segundo semestre del año no pudo suplir, pues la llegada del brasileño Bruno Savio no ha cumplido con las expectativas de los hinchas.
Gamero quiere traer de vuelta a Cataño
El entrenador samario sabe de las capacidades del volante antioqueño de 33 años, jugador que desde su llegada al Bolívar ha cumplido buenas actuaciones, registrando 2 goles y 3 asistencias en 7 partidos disputados en la presente liga boliviana.
Por otro lado, en lo que respecta a la participación de Cataño en la Copa Sudamericana 2025, el colombiano aportó un gol y dos asistencias en siete partidos jugados, un buen rendimiento que Alberto Gamero quiere traer para el Deportivo Cali en el 2026.
