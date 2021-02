Daniel Giraldo contó su verdad sobre posible salida de Santa Fe a Sao Paulo

En la noche de este miércoles Santa Fe volvió a sumar de a 3 en la Liga Betplay tras vencer con relativa facilidad a Boyacá Chicó en El Campín, es segundo en la tabla de posiciones y sueña con una clasificación anticipada antes de afrontar la Copa Libertadores en abril. El equipo de Hárold Rivera pasa un gran momento futbolístico y la mayoría de sus jugadores llevan un punto alto de rendimiento.

Una de las constantes figuras en Santa Fe es el mediocampista Daniel Giraldo, jugador importantísimo para la columna vertebral del ‘expreso’ y que por su buen momento ha despertado interés en el fútbol internacional. Primero fue Huracán de Argentina, pero a la postre se descartó; y ahora el club que lo quiere es Sao Paulo de Brasil donde el nuevo técnico es Hernán Crespo.

Lea también: Joan Laporta contará con Víctor Valdés si es presidente de Barcelona

Aunque Sao Paulo no ha hecho una oferta oficial, sí se manifestó un interés, pero Daniel Giraldo descartó por ahora una posible salida: “Son todo especulaciones, yo hablé con el presidente. Acá en Santa Fe estoy muy bien, gracias a Dios y los ‘profes’ he tenido mucha continuidad y me han hecho un mejor jugador”, comentó en la rueda de prensa tras el partido ante Chicó.

“En este momento acá estoy bien, tenemos la Copa Libertadores y tenemos un buen camino en la Liga con el sueño de ser campeones”, agregó el talentoso volante.

De interés: Harold Rivera, contento con el triunfo de Santa Fe: "El juego cada día me gusta más”

Sin embargo, dejó la puerta abierta para una posible salida en junio o diciembre: “Yo creo que no es bueno salir en medio del torneo y se habla de muchas cosas. Uno siempre sueña con el paso el exterior, pero pienso que todo tiene su tiempo”.