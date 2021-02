Daniel Giraldo reconoció que sí estuvo cerca de dejar Santa Fe para ir a Argentina

Independiente Santa Fe tuvo un buen arranque en la Liga Betplay y el técnico Hárold Rivera sueña con acercarse pronto a la clasificación antes de afrontar la Copa Libertadores en el mes de abril. En el elenco rojo buscan dejar atrás el amargo recuerdo de la final de 2020 contra América y seguir consiguiendo objetivos.

Precisamente, antes de enfrentar a América por la actual Liga, Daniel Giraldo entregó detalles de u equipo y reveló que sí tuvo una posibilidad de irse al fútbol argentino como se rumoreó, pero prefirió quedarse en el cuadro ‘cardenal’.

"Hubo una posibilidad de jugar en Huracán, pero preferí quedarme en Santa Fe por todo el proceso”, comentó Daniel Giraldo en ‘Zona libre de humo’, recordando que José Moya sí podría ir al club de Parque Patricios a pesar de los rumores de crisis económica que hay en torno al ‘globo’.

Luego habló sobre el rival que tiene Santa Fe en la fecha 7: "Jugar ante América es importante para nosotros, es un gran rival y lo de la final ya quedó atrás, ahora debemos seguir sumando en la liga… Es un equipo que elabora bien, tiene muy buenos jugadores en la zona del medio campo, rápidos y muy dinámicos y hay que estar atentos a esa zona".

“A pesar de que América no haya sumado la cantidad de puntos que ellos quisieran, es un gran equipo y ante ellos será un gran partido… Nosotros llevamos 4 partidos en línea ganando y esperamos seguir haciéndolo", agregó.

Y cerró hablando del Deportivo Cali, club donde vivió grandes momentos de su carrera: “Soy un agradecido con Cali por todo lo que me brindó como jugador y como persona. Hoy en día me he sentido muy bien en los equipos que he estado y es importante seguir creciendo".